Basha: Sa të ekzistojë opozita do ketë protesta, jemi gati për zgjedhje të parakohshme

Ju sugjerojme

Në një bashkëbisedim me gazetarët nga selia blu, kreu i opozitës pyetjes se a do të ketë protesta u shpreh se protesta ka patur, ka dhe do të ketë për sa kohë ka qytetarë europianë dhe për sa kohë të ekzistojë opozita. Gjithashtu Basha deklaroi se që nesër është gati për zgjedhje të parakohshme. “Sa të ketë opozitë dhe qytetarë europianë do të ketë protesta. Për mua që nesër jam gati për zgjedhje të parakohshme. Ne do të luftojmë që këto zgjedhje të jenë një orë e më parë.”-deklaroi Basha.

Më herët, lideri demokrat kishte një mesazh për prokurorët e Prokurorisë kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar. Ai u shpreh se dosja e vjedhjes së votave dhe ato të koncesioneve korruptive janë “testi i madh dhe i vërtetë nëse kemi apo jo SPAK”.









LEXO EDHE:

Etiketa: Basha