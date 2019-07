Basha: Sikur zgjedhjet e lira të mbahen nesër, PD shumicë qeverisëse

Ju sugjerojme

Kryetari i PD, Lulzim Basha deklaroi nga Librazhdi ku ndodhet për takime, se është i pakthyeshëm vendimi i opozitës së bashkuar, për të shkuar në zgjedhje të parakoshhme parlamentare në një ditë me zgjedhjet legjitime vendore.

Duke i qendruar kërkesës për një qeveri tranzitore pa Edi Ramën kryeministër, Lulzim Basha tha se të gjithë ata që u përfshinë në vjedhjen e votave, duhet të shkojne përpara drejtësisë dhe prapa hekurave.

“Të gjitha të dhënat tregojnë se sot opozita e bashkuar është shumicë qeverisëse edhe sikur zgjedhjet e lira e te ndershme të mbahen nesër”, theksoi Basha, duke shtuar se: edhe socialistët e ndershëm i thanë jo babëzisë së Edi Ramës dhe sejmenit të tij Taulant Ballës, hajdutit të mineraleve, subvencioneve të fermerëve të Librazhdit.

“Librazhdi, nën kujdesin e hajdutit nr 2 të Rilindjes, po vuan në çdo fushë. Po vuan fermeri, që nuk ka parë subvencion me sy, infstruktura ka mbetur në vendnumëro, uji per vaditje është devijuar në turbinat private të Taulant Ballës, papunësia është ulur këmbëkryq. Biznesi i vogël është në një situatë edhe më të keqe. Dhe kjo reflektohet tek përkeqësimi i gjendjes ekonomike në familjet e tyre. Detyrat tona nuk kanë qenë kurrë më të qarta e më akute. Pas çlirimit të vendit nga kjo monstër, duhet të veprojmë me vendosmëri dhe saktesi kirurgjikale”, tha Basha.

Më tej, ai premtoi heqjen e taksës “Rama” mbi karburantin, 300 lekë për litër, uljen e çmimit e energjisë elektrike, duke ndihmuar biznesin e vogël.

“Detyra jonë është t’i bëjmë të ditura këto propozime të planit tonë ekonomik, që shumicen referendare “Rama Ik” të 30 qershorit, ta kthejmë nga maxhorancë refuzuese të regjimit, në një shumicë për ndryshim të vërtetë, që do të funksionojë për të gjithë, që ta prekin e gëzojnë të gjithë”, theksoi kryetari i opozitës.