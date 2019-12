Basha sulmon Ramën: Paketa anti-shpifje, luftë ndaj fjalës së lirë

Ju sugjerojme

Paketën anti-shpifje, kreu i PD, Lulzim Basha e quan paketa e anti-fjalës së lirë. Gjatë fjalës së tij në forumin e Akademisë Politike të FRPD, Basha thotë se me këtë paketë ligjore, Rama kërkon të mbulojë dështimet e tij.

“Nuk ka demokraci pa liri fjale. Nuk ka liri politike pa liri fjale. Kjo qeveri dhe ky kryeministër këtë të mërkurë do të paraqesin në Parlament dy projektligje që janë asgjë më pak se shpallje lufte ndaj fjalës së lirë. Asgjë nuk është e rastësishme, asgjë nuk po ndodh në mënyrë të befasishme. Për vite me radhë Shqipëria ka rënë poshtë në indeksin e botëror të lirisë së medias. Vetëm vitin e kaluar, rënia është nga vendi 75 në 82 në Indeksin Botëror të Lirisë së Medias të botuar nga “Reporterët pa Kufij”.









Organizata prestigjioze botërore e gazetarëve “Reporterët pa Kufij” ka raportuar se Shqipëria gjatë vitit të kaluar një përkeqësim me 7 vende në Indeksin Botëror të Lirisë së Medias duke u pozicionuar në vendin e 82-të, menjëherë pas Salvadorit, Butanit, Panamasë dhe Lezotos. Duket qartë që kjo qeveria do të fshehë e maskojë dështimet dhe abuzimet e saj nëpërmjet pengimit të lirisë së fjalës dhe censurimit të mediave.

Ja pse i duhet e ashtëquajtura paketa “Antishpifje” por në fakt “Antifjalë e lirë”. Sepse vetëm tre vitet e fundit Shqipëria ka pësuar rënie nga viti 2016 në vitin 2019 në Indeksin e Perceptimit të Korrupsionit të Transparency International duke rënë nga vendi i 83-të në vendin e 91-të dhe pastaj në vendin e 99-të në këtë indesk.

Ja pse i duhet qeverisë Rama paketa ligjore “Anti-Fjalës së Lirë”, për të penguar daljen në shesh të korrupsionit dhe hajdutërisë masive qeveritare, që po shtohet në Shqipëri edhe në këto ditë të emergjencës civile.

Në mesin e 180 shteteve të marra në shqyrtim për nivelin e integritetit, Shqipëria renditet në vendin e 99-të, në të njëjtin nivel së bashku me Kolumbinë, Filipinet, Tajlandën dhe Tanzaninë. Raporti i të “Bërit Biznes”, i Bankës Botërore, përkeqësim nga vendi i 63-të në në vitin 2019 në vendin 82 në raportin e vitit 2020. Keq-qeverisja e Edi Ramës e karakterizuar nga shtimi i korrupsionit, nga kriminalizimi, nga neglizhenca dhe paaftësia totale me çdo politikë të shpallur e të pashpallur, kanë bërë që gjatë vitit të fundit vendi ynë të bëj 19 vende prapa në raportin përvitshëm të “Të Bërit Biznes” të nxjerrë nga Banka Botërore. Mes 190 shteteve të marra në analizë raporti i fundit e nxjerr Shqipërinë në vendin e 82-të për sa i përketë lehtësimit të të bërit biznes dhe tërheqjes së investimeve të huaja, menjëherë pas Mongolisë dhe Kirgizstanit. Kjo qeveri sjell vetëm varfëri, papunësi dhe emigracion dhe kjo është e vërteta e hidhur që Edi Rama dhe qeveria e tij do të mbulojë dhe shtrembërojë nëpërmjet paketës ligjore kundër fjalës së lirë”, u shpreh Basha.

Beteja për votën e lirë tha Basha është jetik për mirëqenien e qytetarëve por edhe për avancimin e Shqipërisë drejt BE.

“Të dashur të rinj dhe të reja nëse nuk arrijmë të sigurojmë votën e lirë, ti japim fuqinë e vendimmarrjes dhe kontrollit ndëshkimit dhe vlerësimit përmes votës së qytetarëve nuk do të kemi një qeveri të përgjegjshme që premtimet me të cilat merr votat t’i bëjë realitet ose të largohet. Prandaj beteja jonë, beteja e çdo shqiptari për votën e lirë është jetike për mirëqenien e qytetarëve por edhe për avancimin e Shqipërisë drejt BE. Në kushtet e vendosura për Shqipërinë, garantimi i votës së lirë është kryesori dhe kjo nuk mund të realizohet pa ndëshkuar politikanët në bashkëpunim me krimin të cilët blenë votat dhe shkatërruan proceset zgjedhore të 2017 dhe 2016. Në kemi bërë propozimet tona, ne kemi ofruar bashkëpunimin tonë për reformën zgjedhore, tash 4 muaj me një qëllim për t’i hapur rrugë zgjedhjeve të lira dhe të ndershme zgjedhjeve të parakohshme parlamentare dhe lokale në një ditë”, tha kreu i PD.

