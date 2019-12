Durrës/ Basha takon bizneset e prekura nga tërmeti: Dëmi 600 mijë €

Ju sugjerojme

Në Durrës janë me qindra bizneset që janë dëmtuar nga tërmeti i 26 nëntorit. Dëmet janë ë jo vetëm në godina, por edhe në forca pune, që janë larguar nga Durrësi, duke shkaktuar rënien e prodhimit për prorositë e marra. Ky është shqetësimi kryesor që i ngritën disa prej bizneseve kryetarit të Partisë Demokratike, Lulzim Basha, gjatë takimeve të sotme në zonën e Durrësit.

“Neve, më tepër na janë dëmrtuar shtëpitë e punëtorëve, që me forcat tona, i kemi stabilizuar deri diku. Nuk po stabilizojmë ata që na kanë ikur nëpr rrethe”– i tha kryetarit Basha pronari i një mobilerie në Durrës, i cili shtoi se vazhdon të paguajë njësoj të gjithë punëtorët dhe sigurimet shoqërore, pavarësisht se kjo është një kosto e madhe për të.









I njëjti problem shfaqet edhe tek fasonët, të cilët e kanë edhe më të madhe humbjen, pasi kanë të punësuar më shumë njerëz, që akoma nuk janë kthyer në punë, ose që nuk punojnë me kapacitet të plotë, për shkak të rikonstruksionit të godinës pas dëmeve nga tërmeti. “Kemi pësuar dëme, por dëmi më i madh është që rrimë të stopuar”– i tha Bashës pronari i një fasonierie me 450 punëtorë, i cili ka kontrata me disa nga firmat më të njohura botërore të veshjeve.

“Dëmi ekonomik më kalon shifrën e 600 mijë eurove. Një kontratë do ta mbyll, pasi koha e humbur, nuk mund të rikuperohet. Kontrata e mbyllur shkon rreth 300 mijë euro. Punonjësit do t’i paguaj dhe kjo është minimalja në këto kushte ku ndodhen njerëzit që kanë nevojë, pasi ata kanë humbur shtëpitë. Megjithëse ndihmesa jonë nuk është publike, kjo është në ndihmë me shifra marramendëse, përfshirë dhe riparimin e dëmit që po e bëj vetë” – u shpreh pronari i fasonerisë së veshjeve.

Në tjetër biznes fason, që prodhon këpucë, i tregoi kryetarit Basha se e mbylli biznesin gjatë 5 ditëve të tërmetit, duke e rihapur atë vetëm të hënën. Edhe për të, problem kryesor ishte mungesa e punonjësve, që kanë humbur shtëpitë dhe po strehohen larg. “Na mungojnë rreth 30 vetë. Unë kam lidhur një kontratë me klientin në Itali dhe jam i detyruar të rri korrekt, pasi marr penalizime”- u shpreh pronari i fasonerisë, që prodhon këpucë të markave të njohura ndërkombëtare.

