Basha të rinjve në Instagram: Cili është vendimi që do merrnit për të përmirësuar Shqipërinë

Ju sugjerojme



Na ndiqni në Facebook mapo.al

Prej disa javësh, kreu demokrat Lulzim Basha ka nisur një fushatë nën sloganin “Po të dëgjoj”, ku përfshihen takime derë me derë e nëpër rrugë, apo komunikime me ndjekësit përmes rrjeteve sociale. Së fundmi, Basha ka vendosur që të komunikojë me ndjekësit edhe përmes llogarisë në Instagram.

“Ky është komunikimi ynë i parë në Instagram dhe do doja të dija mendimet tuaja për shumë cështje. Por le ta nisim me problemet e rinisë. Nëse do të drejtonit Ministrinë e Arsimit për një ditë, cili do të ishte vendimi i parë që do të merrnit për të përmirësuar jetën e të rinjve në Shqipëri?’, pyet Basha.









Etiketa: Basha