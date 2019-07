“Ndiq paranë”, Basha: 4 hapat si do hetojmë koncesionet e Ramës/ VD

Ju sugjerojme

“”Ndiq Paranë” : 4 Hapa për zhdukjen e ndikimit dhe pasojave të grabitjes së vendit nga Rama me një grusht kriminelësh dhe oligarkësh”. Kështu shprehet kryedemokrati Lulzim Basha teksa ka zbardhur planin e PD me 4 pika, për zbulimin e parave të korrupsionit. Teksa poston edhe një video në rrjetin social Facebook, Basha shprehet se synimi i PD është të kthejë në buxhetin e shtetit qindra milionë euro të dhëna nga qeveria “Rama” me koncesione dhe kontrata korruptive PPP, sipas tij, te një grusht oligarkësh.

Sipas Bashës, fundi i pandëshkueshmërisë së korrupsionit dhe krimit në nivelet e larta është i vetmi fillim i vërtetë i ndryshimit të Shqipërisë.

Plani i PD në 4 pika:

“NDIQ PARANË”,

NJË PLAN KONKRET KUNDËR

KORRUPSIONIT DHE RIKUPERIMIT

TË PARAVE DHE PASURIVE TË VJEDHURA

HAPI I PARË

• Miratimi i një pakete ligjore radikale kundër krimit dhe korrupsionit qeveritar.

PRIORITETI I QEVERISË SË PARTISË DEMOKRATIKE:

• Hetimi i korrupsionit të niveleve të larta.

HAPI I DYTË

• Hetimi dhe ndëshkimi i veprimtarisë kriminale të qeverisë për prokurimet dhe licensimet publike.

PRIORITETI I QEVERISË SË PARTISË DEMOKRATIKE:

• Hetimi i mashtrimeve me kontratat dhe fondet publike.

• Hetimi pa asnjë përjashtim i kontratave koncesionare. Çdo kontratë do të konsiderohet si vepër e mundshme kriminale.

• Hetimi i pasurive të çdokujt që është përfshirë në hartimin, miratimin dhe përfitimin e kontratave koncesionare, nga juristi i thjeshtë i tek kryeministri.

HETIMI YNË DO TË PËRQENDROHET TEK PARAJA.

• Do të ndjekë, gjurmojë dhe zbulojë origjinën e parave të përdorura.

• Do të zbulojë destinacionin e parave të marra nga buxheti.

HAPI I TRETË

• Rikuperimi i pasurive të vjedhura përmes kontratave dhe koncesioneve publike

Paratë që u janë vjedhur shqiptarëve dhe kanë përfunduar në llogari bankare apo janë investuar kudo nëpër botë do të zbulohen dhe do t’u kthehen shqiptarëve.

HAPI I KATËRT

• LUFTA KUNDËR PASTRIMIT TË PARAVE

1. Hartimi i ligjeve për luftën kundër krimit dhe pastrimit të parave.

PD do të bashkëpunojë me ekspertë te huaj dhe me agjensitë kryesore në botë për luftën kundër krimit ndërkombëtar, Europoli, agjencitë britanike, hollandeze, gjermane dhe amerikane.

2. Miratimi i ligjit për ndalimin e legalizimit në ekonomi të produkteve të krimit. Zbatimi i këtij ligji parandalon investimin në ekonomi të parave të krimit dhe korrupsionit

3. Miratimi dhe zbatimi i paketës ligjore për deklarimin dhe kontrollin e aseteve të politikanëve dhe punonjësve publikë.

FUNDI I PANDËSHKUESHMËRISË

SË KORRUPSIONIT DHE KRIMIT NË NIVELET E LARTA

ËSHTË I VETMI FILLIM I VËRTETË

I NDRYSHIMIT TË SHQIPËRISË.

Etiketa: Edi Rama