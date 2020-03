Basha: Zbrazja e Shqipërisë, tradhti kombëtare nga Edi Rama

Ju sugjerojme



Edhe për vitin 2019 shqiptarët ishin të parët për nga aplikimet për azil në vendet e BE, duke lënë pas, në raport me popullsinë vende në luftë dhe të varfra si Siria, Afganistani, Iraku apo Venezuela. Për kryedemokratin Lulzim Basha njerëzit po largohen sepse keqqeverisja ka vrarë shpresën. Në grafikun e publikuar nga Basha, Rama është i pari si kryeministri i vendit me numrin më të lartë të azilkërkuesve. Shpopullimi i Shqipërisë, shkruan Basha në rrjetet sociale, është akt tradhtie kombëtare nga ana e kryeministrit.

Postimi i Bashës

Sa kohë ky njeri drejton Shqipërinë, aq kohë shqiptarët do zbrazin vendin e të parëve. Keqqeverisja e këtij KM që vret shpresat e qytetarëve, është arsyeja për këtë rekord botëror të zi në emigracion. Është koha për të reaguar. Zbrazja e Shqipërisë është akt tradhëtie kombëtare!









