Bashkëpunëtori i deklaruar i Sigurimit

Nga Hysen Sinani

Është me të vërtetë për të ardhur keq që tridhjetë vjet mbas ndryshimit të sistemit shoqëror në Shqipëri, dosjet e bashkëpunëtorëve të Sigurimit të shtetit ende mbahen të mbyllura, të humbura apo të asgjësuara, pa asnjë informacion për publikun e gjerë. Nuk ka asnjë arsye humane ose aq më pak shoqërore që ai spiunllëk i ngritur në sistem të mbahet ende i fshetë, përveç interesit të pushtetit aktual për t’i manipuluar deri në fund këta ish bashkëpunëtorë, rëndësia e të cilëve është përherë e më e papërfillshme.









Sidoqoftë, në Lidhjen e Shkrimtarëve të viteve 1970 dhe ’80 kur unë punoja atje, ne e kishim të deklaruar një bashkëpunëtor të Sigurimit të shtetit, i cili edhe mburrej për devotshmërinë e spiunimit të tij te Partia. Madje, për sa kohë që rrinte me xhaketë, ai bënte sikur rregullonte vazhdimisht pistoletën e tij në ijen e djathtë, ndonëse nuk kishte armë.

Nuk shqetësonte asnjeri prania e tij, ose kështu më dukej mua, sepse një ditë mbeti proverbiale thënia e Dritëro Agollit për “vëmendjen” që tregonte Fadil Cara, ky lloj administratori, ndaj anëtarëve të Lidhjes.

Sapo qe botuar romani im i parë “Gjergji” dhe rastësisht ishim mbledhur pesë a gjashtë vetë te njëra nga tavolinat e Klubit të Lidhjes. Po diskutonim për teknikat e rrëfimit në roman, si rrallëherë në kritikën tonë letrare, sepse ajo merrej më shumë me përmbajtjen dhe pothuajse fare me formën. Romani fillonte me përemrin vetor “ai”, si dikushi që zbriste shkallët e një zyre të shtetit, dhe Dritëroi tha se para dhjetë vjetësh redaktorët nuk do të ma lejonin ta nisja romanin me një “ai”. Por ngurtësia në botime kishte nisur të shkriftohej paksa dhe kjo qe gjë e mirë. Unë po i thosha diçka për shpjegimin e personazhit, të cilin letërsia moderne nuk e bënte më, kur Dritëroi më thotë:

– Cen, shikoje si vjen rrotull Fadili, gjoja si i gatshëm për të na shërbyer, por mundohet të dëgjojë se çfarë themi.

Unë e pashë i habitur dhe i thashë:

– E ku e merr vesh Fadili se çfarë themi ne!

– Aty është e keqja, – ma ktheu Dritëroi, – se nuk e kupton çfarë themi, dhe “atje” pastaj tregon çfarë të dojë…

Qeshëm. Nuk do ta harroja kurrë një tip të tillë të informatorit që mund të spiunonte edhe me mendjen e tij dhe kjo t’i bënte punë atij që e kishte rekrutuar. Nga ai çast do të mendoja i shqetësuar për një kryetar të rëndësishëm organizate që i trembej informatorit të organikës së tij dhe do të vija në dyshim çdo gjë e çdo njeri. Edhe ata që kisha aty përballë, që pinin raki me mua dhe më uronin për botimin, nisa t’i shikoja me habi se si kishin mundur të vinin një nga Përmeti, tjetri nga Vlora dhe i treti nga Kukësi në qendrën e vetme të shkrimtarëve dhe artistëve të mbarë Shqipërisë. Secili nga ata të tre, të cilëve për shkak të mospublikimit të dosjeve nuk mund t’ua përmend emrat, kishte ardhur në Lidhje pas botimit të një broshure të vogël me tregime ose poezi, pa dëshmuar asgjë tjetër mbi aftësinë kulturore e profesionale si redaktor a gazetar. Këta të rretheve, në atë kohë, ishin të punësuar me kosto të lartë për shtetin dhe shoqërinë, ndaj nuk mund të merreshin me aq lehtësi. Ata do të kërkonin pasaportizimin në kryeqytet, do të siguroheshin me shtëpi, gjithashtu. Pastaj do të vinte sistemimi i gruas në punë, e ndoshta edhe i prindërve, ndonjëherë. Ndaj, këta të ardhurit nga rrethet, pa merita të shquara, ose vinin me porosi të Sigurimit të shtetit, ose merreshin për forcimin e servilizmit, domethënë të frymës së jabanxhiut përherë të përshtatur e nënshtruar ndaj shefave. Mbi këta binte edhe dyshimi i atyre që ishin më të rrezikuarit, ata që njiheshim për “rebelë” e që nuk u mbahej goja për ndonjë vërejtje… Ka qenë përplasje e heshtur kjo, e papërmendur nga asnjë shkrimtar, madje as nga ata që e kanë pësuar prej këtyre bashkëpunëtorëve…

Nuk e di sa kohë mund të kishte kaluar, por Duro Mustafaj ende nuk kishte ikur nga Lidhja, domethënë ishte kryeredaktor dhe sekretar i organizatës bazë të Lidhjes. Ishte ditë e martë, e mbaj mend mirë, sepse kishim mbledhjen e redaksisë për analizën e numrit në orën 9:00. Diçka përpara kësaj ore, më takon operativi i Policisë që mbulonte Lidhjen, Vladimir Meçe, një djalë i ri që shkruante edhe tregime, dhe më thotë se kishte dëgjuar se në redaksinë e gazetës “Drita” kishte grindje, ndaj unë mund t’i tregoja atij çfarë konfliktesh kisha me kryeredaktorin e më gjerë dhe ai do të më ndihmonte. E pashë i habitur dhe e pyeta:

– Kush t’i ka thënë ty këto gjëra?

Pa u menduar fare, ai m’u përgjigj:

– Fisnik Sina.

“Është tallur me të”, mendova unë, por atij i thashë:

– Epo Fisniku nuk është më në redaksinë tonë. Ka shkuar te revista “Nëntori”.

Dhe ngjita shkallët për të shkuar në mbledhje. Aty pothuajse ishin mbledhur të gjithë redaktorët e gazetës, por midis atyre që më kujtohen ishin: Bashkim Kuçuku, Ferid Hudhri, Diana Çuli, Ruzhdi Qatipi, korrektorja letrare Shpresa Hoti dhe kryeredaktori, Duro Mustafaj. Para se të fillonte analiza e gazetës, unë i thashë kryeredaktorit:

– Shoku Duro, këta operativët e Sigurimit të shtetit kanë filluar të interesohen për redaksinë tonë…

Ai më ndërpreu i habitur:

– Si është puna?

– Tani kur po vija në mbledhje, – i thashë, – Vladimir Meçe më tha se kishte marrë vesh që grindeshim në redaksi dhe mund t’i tregoja përse na bije ti në qafë…

– Ç’janë këto gjëra?!

– Po, kërkonte informacion prej meje, që të më ndihmonte, por unë i thashë se kishim mbledhje…

Disa qeshën. Duroja më shikonte i habitur, pastaj tha:

– Atij ia tregoj unë qejfin, por si t’i them, nga e mora vesh?

– I thuaj që i ke thënë Hysenit.

– Ashtu po, – tha dhe e mori menjëherë në telefon.

Për fat, tjetri iu përgjigj menjëherë dhe ne dëgjuam se çfarë i punoi ai operativit tonë në emër të partisë, e cila nuk mund të vihej kurrësesi nën përgjimin e sigurimit të shtetit.

Në të vërtetë, për aq kohë sa Duroja ishte kryeredaktor, Vladimir Meçe nuk u duk më në Lidhjen e Shkrimtarëve.

