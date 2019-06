Baton Haxhiu: Përgjimet të rënda për Vangjushin, jo për Qeverinë

Ju sugjerojme

Analisti nga Kosova Baton Haxhiu i ftuar sonte në “Zone e Lire” tha se përgjimet e publikuara nga “Bild” nuk janë të reja. Sipas tij asgjë ska për të ndodhur pas përgjimeve. Sipas tij përgjimet janë të rënda për Vangjush Dakon por jo për qeverinë Rama.

“Përgjimi është në funksion të mobilizimit, nuk ka asgjë të re nga ky përgjim. Ky është një paralajmërim i mëhershëm se në një situatë si është kjo do përdoret përgjimi për t’i bërë presion Ramës për një qëllim politik. Lul Basha nuk ka karakter për dhunë dhe ky projekt i dhunës nuk është i Bashës… Nuk do ndodhi asgjë pas këtyre përgjimeve” ka thënë Haxhiu.

Me Haxhiun ka replikuar pedagogu Arjan Curi, i cili tha se përgjime janë shokuese.

“Nuk jam dakort me Haxhiun. Unë vet u shokova, u tmerrova kur eksponentë të krimit marrin guxim e japin urdhëra… Unë them që do ketë një energji të re, njerëzit nga përgjimet fillojnë dhe reagojnë ndryshe, e mendoj mazhorancën në një rënie të lirë”, tha Curi.

Dy ditë më parë gazeta gjermane “Bild” publikoi për here te parë 6 audio-përgjime pjesë e dosjes 339/1, ku kreu i bandës së Shijakut, Astrit Avdylaj komunikonte në telefon në prag të fushatës së 2017 me Dakon, Kokomanin e Shijakut, kandidatin për kryetar bashkie, Arbanën dhe me drejtorin e Ujësjellësit. Këtij te fundit i kërkonte listat e punonjësve dhe thoshte se do u bente presion atyre qe nuk votojnë PS-në. Ajo që vihej re në përgjime është se gjithë zyrtarët e PS-së i bindeshin ne telefon Avdylajt. Ky i fundit është i arrestuar, nën akuzë per organizate kriminale të trafikut të drogës.

Pjesë nga debati në studio:

Baton Haxhiu: Përgjimi është në funksion të mobilizimit. Përgjimi nuk është i ri, është një paralajmërim se në një situatë si kjo do të përdorej përgjimi kundër Ramës për të arritur një qëllim politik. Është moment i keq për Shqipërinë. Edi Rama i humbi zgjedhjet lokale të 21 Janarit për shkak të dhunës. Po harron opinioni se ai për faktin që humbën jetën 4 njerëz humbi zgjedhjet. Ai nuk bindi opinionin se demostratat janë të domosdoshme për të rrëzuar qeverinë atëherë. Populli nuk do dhunë, humbjen e mirëqenies, apo rrëzimi i pushtetit me dhunë. Asgjë s’ka për të ndodhur pas këtyre përgjimeve. Do vazhdojë jeta normalisht.

Arjan Curi: Nuk jam në të njëjtin mendim me Batonin. Është tjetër gjë kur dëgjon që flitet dhe gjë tjetër kur e dëgjon me zë. Unë u shokova. Kam dëgjuar shumë njerëz që pas këtyre ngjarjeve do ketë një gjak të ri. E mendoj mazhorancën në rënie të lirë. Kjo ngjarje më kujtoi Gomorrën, realiteti e tejkalon filmin.

Baton Haxhiu: Mazhoranca do ishte mirë të pësonte rënie sepse është prej një kohe të gjatë në pushtet, edhe sepse gjatë rrugës ka pësuar disa skandale dhe ka ndërruar disa herë qeverinë. Por s’ka rënie sepse s’ka ide tjetër. Këto përgjime janë shumë të rënda për Vangjushin jo për qeverinë.

Arjan Curi: Po Vangjushi zgjedhje e kujt ishte? A nuk ka përgjegjësi Rama?

Baton Haxhiu: Natyrisht që po, ka përgjegjësi indirekte.

