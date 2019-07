Bayern me gisht në gojë, ylli ndryshon mendje dhe nuk i bashkohet

Ju sugjerojme

Bayern Munchen po ecën me hapa breshke për të arritur te Leroy Sane. Sulmuesi i Manchester City-t dëshironte të transferohej në Gjermani te kampionët e vendit, por këta të fundit nuk paguan shifrën e kërkuar prej anglezëve.

Sane është mërzitur me këtë sjellje dhe nuk do të presë më bavarezët. The Mirrorr shkruan se sulmuesi i krahut ka vendosur të mos largohet nga kampionët e Anglisë.

23-vjeçari ka nisur stërvitjen me skuadrën në SHBA dhe nuk do të largohet nga Premier League. Sane do të mbetet sërish nën drejtimin e trajnerit Pep Guardiola.

