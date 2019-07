Bayern Munchen fiton miqësoren e luksit me Real Madrid (VIDEO)

Ju sugjerojme

Edhe futbolli i verës dhuron spektakël. Bayern Munchen ka fituar me rezultatin 3:1 miqësoren e luksit kundër Real Madrid në Teksas të SHBA-ve. Dy gjigandët europianë u ndeshën në stadiumin e tejmbushur të Houston, për trofen “Audi Cup” i cili çdo verë zhvillohet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me pjesëmarrjen e skuadrave më të njohura nga kontinenti i vjetër.

Gjermanët shënuan në portën madrilene që në minutën e 15 me anë të Tolisso. Pjesa e parë e takimit përfundoi me epërsinë minimale të gjermanëve. Pjesa e dytë nis gjithashtu vrullshëm për Bayern duke dyfishuar shifrat në minutën e 67 me anë të Lewandowskit.

Dy minuta më pas Gnabry shënon të tretin. Goli i vetëm për ekipin e Zidane u shënua nga blerja e kësaj vere, Rodrygo në minutën e 84. Në këtë sfidë debutoi edhe belgu i transferuar nga Chelsea, Eden Hazard.

Ndeshjen e parë, Bayern kishte humbur 1:2 përballë Arsenal.

Etiketa: Audi Cup