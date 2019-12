Bayern Munchen rekord në Champions, shifrat në grupe janë fantastike

Bayern Munchen kaloi 3-1 dje në mbrëmje në “Allianz Arena” anglezët e Tottenham. Në një ndeshje që nuk vlente për asgjë sepse të dyja ekipet e kishin siguruar më parë kalimin për në fazën tjetër, bavarezët dominuan si në lojë dhe në rezultat.

Me fitoren e arritur dje kundër të besuarve të Jose Mourinhos, gjigantët gjermanë konsoliduan vendin e parë në grupin B, duke e mbyllur me 18 pikë të plota. Tottenham e mbylli në vendin e dytë grupin me 10 pikë, duke u kualifikuar kështu për në fazën me eliminim direkt.

Bayerni vendosi një rekord të ri në Champions League, falë fitores së djeshme. Jo vetëm 18 pikë, por edhe me një golavarazh të “frikshëm”, plot 19 gola +. Kështu ata kthehen në fituesin më të mirë të grupit në të gjithë historinë e kompeticionit europian, duke hyrë në historinë e futbollit.

