Bayern “shkatërron” Frankfurtin dhe shpallet kampion i Gjermanisë

Bayern Munchen është shpallur kampion i Bundesligës gjermane për të 7-ën herë radhazi, pasi ka arritur të marrë 3 pikë në sfidën e fundit të kampionatit.



Bavarezët kanë shkatërruar skuadrën e Frankfurt me rezultatin 5-1.



Në momentin e golit të barazimit u mendua se diçka mund të shkonte keq për Bayernin, por ndodhi e kundërta. Një goleadë në ‘Allianz Arena’. I pari për vendasit shënoi Coman në 4’, më pas Haller barazoi shifrat në 50’. Alaba kaloi skuadrën në avantazh në 53’, më pas Sanches në 58’, Ribery në 72’ dhe Robben vulosi gjithçka në 78’.



Ndërkohë me këtë humbje Frankfurt përfundon në vendin e 7-të me pikë 54 pikë duke prekur zonën Europa League.



Nga ana tjetër Dortmund ka bërë detyrën duke mposhtur Borusia Monchengladbach në shtëpinë e kësaj të fundit me rezultatin 2-0. Sancho shënoi në 45’ dhe më pas Reus në të 54’. Verdhezinjtë mbesin në vendin e dytë me 76 pikë. Monchengladbach edhe pas kësaj humbje renditet në vendin e 5-të me 55 pikë.

