BB bën parashikimin trishtues: COVID-19 do shkaktojë 35 mln të varfër

Kriza ekonomike nga pandemia e koronavirusit do t’i përballë gati 24 milionë persona me varfëri në Lindje të Mesme dhe Paqësor, ka thënë Banka Botërore.





Në raportin e saj të fundit, Banka ka thënë se “kriza e madhe ekonomike do të jetë e pashmangshme në të gjitha shtetet”, derisa ka paralajmëruar për “rrezik më të madh” për familjet që varen nga industrië e prekura nga virusi.









Aty përfshihet turizmi në Tajlandë dhe Ishujt e Paqësorit, sikurse edhe prodhimi në Vietnam dhe Kamboxhia.

Sipas skenarit më të keq, Banka parashikon që pothuajse 35 milionë persona mund të pritet që të mbesin në varfëri, duke përfshirë 25 milionë persona në Kinë.

Kjo Bankë e definon linjën e varfërisë si mbijetesë me 5.50 dollarë në ditë apo më pak. Banka Botërore parashikon që rritja ekonomike në këto rajone do të ngadalësohet në 2.1 për qind këtë vit, në krahasim me 5.8 për qind sa ishte më 2019.

