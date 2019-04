BE negocion krizën? Soreca thërret në takim partitë opozitare

Ju sugjerojme

Kreu i Delegacionit të BE në Tiranë, Luigi Soreca, ka thirrur në një takim krerët e partive të vogla të koalicionit opozitar. Burime për MAPO konfirmojnë se takimi do të zhvillohet nesër në orën 16:00 në selinë e Delegacioni të BE. Pritet të marrin pjesë krerët e krerët e PR, LZHK, PBDNJ, PDIU, PDK, PAA dhe PLL.

Takimi do të ketë në fokus pikërisht krizën politike që po kalon vendi, pas djegies së mandateve nga opozita dhe nisjes së protestave kundër qeverisë. Një ditë më parë ishte ambasadori i OSBE, Bernd Borchardt i cili takoi krerët e partive të vogla opozitare në Hotel Rogner.

Po të martën, ambasadori i BE, Luigi Soreca takoi kreun e PD, Lulzim Basha, pas firmosjes së marrëveshjes së koalicionit opozitar mes PD dhe partive aleate.

