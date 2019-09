Ju sugjerojme

Këngëtarja me famë botërore Bebe Rexha, ka kaluar mbrëmë në tapetin e kuq të “Bazaar Icons” e organizuar nga Revista “Harper’s BAZAAR”, në kuadër të Javës së Modës në Nju Jork.



Bebe u shfaq me një fustan të zi, tejet elegant, me njërin krah të mbuluar dhe tjetrin të hapur. 30-vjeçarja dukej shumë tërheqëse.



Etiketa: Bebe Rexha