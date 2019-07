Befason Miss Serbia; puth hartën e Kosovës dhe këndon ‘Xhamadanin’

Ju sugjerojme

Miss Serbia, Ivana Jovanka ka qenë së fundmi në qendër të vëmendjes mediatike, për shkak të gjestit të bërë në Miss Freedom of the World. Midis shumë përfaqësuesve nga vendet e ndryshme të rajonit dhe më gjerë, ndërkohë që po sfilonte, bëri me duar simbolin e shqiponjës. Mediat serbe e kryqëzuan veprimin e saj, duke e cilësuar me shkronja kapitale si një skandal.

Mirëpo, Ivana nuk u ndal me aq. E ftuar sot në emisionin “N’Kosovë Show”, Ivana puthi hartën e Kosovës dhe këndoi këngën patriotike shqiptare “Xhamadani Vija Vija”.

Duke iu referuar prononcimit të saj për mediat gjatë eventit Miss Freedom of the World, Ivana vepron në këtë mënyrë pasi e përkthen si një formë respekti ndaj vendit fqinj.

