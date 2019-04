Bëhet nënë, kryebashkiakja e Prrenjasit publikon foton e vogëlushes

Ju sugjerojme

Vetëm pak ditë më parë Kryebashkiakja e Prrenjasit Miranda Rira u bë nënë për herë të dytë. Në postimin e bërë së fundmi në rrjetet sociale, Miranda Rira ka zgjedhur fjalët më të veçanta dhe më të ëmbla për vogëlushen e saj. Z. Rira në këtë postim ka zbuluar edhe emrin domethënës të foshnjes së saj.

“E bekuar nga Perendia, me nje princeshe tjeter????❤️❤️’! E quajtem GAIA, sipas perendeshes se tokes??. Ajo erdhi fshehurazi, si nje rreze dielli dhe na mbushi zemrat dhe jeten tone, me paqe dhe miresi, ne ditet e zhurmshme te Marsit! Falemnderit miqte e mi, te aferm, te njohur, qytetare te Prrenjasit per urimet tuaja dhe ndjese qe s’kam arritur t’ju pergjigjem! Uroj me te mirat per secilin prej jush dhe ju perqafoj fort!”.

Etiketa: behet nene