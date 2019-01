Belgu i hekurt i vetingut ‘kapet’ me Donika Prelën

Ish-ministri i Drejtësisë, Ylli Manjani mendon se Donika Prela do e kalojë vetingun, edhe pse seanca e të martës ishte e vështirë për të. Drejtuesja e Prokurorisë së Krimeve të Rënda doli para Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

Sipas raportit të Inspektoratit të Pasurisë, Prela nuk ka deklaruar një huamarrje në shumën 1 milionë lekëve në 2010, dhënien e një huaje në vlerë 350 mijë lekë në vitin 2011 dhe kthimin e saj në 2014.

Një tjetër gjetje që mund te rrezikoje prokuroren është mënyra se si bashkëshorti i saj inxhinier në kompaninë “Bruci shpk”, për vitet 2003-2005 e ka marrë pagën cash dhe jo në bankë.

Pikërisht këto dy fakte bënë që përfaqësuesi i ONM, Theo Jacobs t’i kërkojë llogari prokurores Prela për t’i vërtetuar me dokumenta se përse kompania në fjalë nuk i kishte paguar sigurimet shoqërore për 3 vite bashkëshortit.

Jacobs kërkoi informacion më të detajuar nëse bashkëshorti i saj ishte një viktimë e punëdhënësit apo kishte bashkëpunuar me të për të mos paguar taksa në shtet.

Kryeprokurorja e Krimeve të Rënda tha se ka jetuar në një realitet të ndryshëm nga ai i përfaqësuesit të ONM dhe se në Shqipëri vendos punëdhënësi. Për mospagimin e sigurimeve, prokurorja tha se i shoqi ndodhet në një proces gjyqësor.

Dyshime nga KPK u shfaqën edhe për blerjen e 1000 metra katrorë tokë në Petrelë, në vlerën e 350 mijë lekëve. Sipas komisionit, çmimi i blerjes ishte i ulët për zonën.

Jacobs është një nga zërat më të fuqishëm të Operacionit Ndërkombëtar të Monitorimit.

“Ju thoni se kontrata e makinës, e cila shkruan vlerën 1 milion lekë të paguar jashtë zyrës noteriale, në fakt përbënte një pagesë prej 400 mijë lekësh. Ju jeni marrë me çështje etike dhe e kuptoni se një prokuror nuk mund të nënshkruajë diçka të pavërtetë. Kontrata nuk është letër higjienike”, iu drejtua ai para pak ditësh një prokurori me eksperiencë në Shqipëri. Pyetja e vuri në vështirësi Adnan Kosovën, i cili pavarësisht kësaj situate, e kaloi vetingun.

Akoma më i ashpër u tregua Jacobs me kryegjyqtarin e Pukës, Izet Kadana, që me atë listë shkeljesh nuk kishte shans të kalonte vetingun. Mes të tjerash, atij iu evidentuan edhe 19 mesazhe kërcënuese që i kishte dërguar një qytetareje. “A e di ti kush jam unë?” dhe “Do ta shikosh ç’do të bëj”, i shkruante gjyqtari.

Kjo qytetare ishte shmangur nga gara për një vend pune, të cilën e kishte fituar bashkëshortja e gjyqtarit. Por mesazhet u interpretuan nga avokati si shprehje e zhgënjimit, çka solli shpërthimin e Theo Jacobs.

“Formulimi i fjalive në mesazhe nuk ishin të një personi të zhgënjyer, por ishin fjalë të dikujt që të kërcënon. Në 36 vjet eksperiencë si gjyqtar nuk kam parë asnjëherë kaq hapur që dikush të përdorë pozitën e tij për të influencuar një vendimmarrje publike për përfitime personale”, u shpreh ai.

Për herë të parë, Jacobs u vendos nën prozhektorët e medias kur kritikoi kryeprokuroren Arta Marku, që nuk shkoi fillimisht në veting.

“Arta Marku duhej të ishte këtu. Në lidhje me rastin e shtetasit që është arrestuar për shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor, sepse kishte pirë pak më shumë raki, Arta Marku kërkoi dy herë arrest me burg për të. Nuk e mbështes idenë që duhet të drejtosh nën efektin e alkoolit, por dua të përqëndrohem te kërkesa ekstreme për arrest me burg. Së pari, subjekti ka një përvojë të lartë si prokurore, nuk është fillestare. Ajo e di dallimin mes një çështjeje të vështirë dhe të thjeshtë”, u shpreh Jacobs.

‘Kryqëzimi’ që iu bën ai kandidatëve në veting tregon më shumë për gjendjen e mjeruar të drejtësisë shqiptare, sesa për temperamentin e belgut. Ai mbërriti në Shqipëri pasi ka shërbyer më parë në Komisionin Europian, në Departamentin e Drejtësisë, në Zyrën për Konfiskimet. Më përpara ka shërbyer edhe në Kosovë, Palestinë dhe në zyrën e Prokurorit të Përgjithsghëm në Gjykatën e Apelit në Bruksel.

“Ju po na thoni se keni blerë bukë te kasapi dhe prisni që ne ta besojmë këtë? Ne këtu presim të na thuash të vërtetat”, i pati thënë Jacobs një prokurori të rrëzuar në veting. Ai e di mirë se ka ardhur në një territor ku kasapët janë shumë të përhapur. Prandaj më mirë se peshorja, i duhet ‘thika’ e drejtësisë.