Belinda: Ju tregoj si e fitova punën në ‘Xing me Ermalin’

Belinda Dragoti u bë muajin e kaluar velina më e re e emisionit “Xing me Ermalin”, pasi zëvendësoi Kejvina Kthjellën. Për t’u përzgjedhur, Belinda konkurroi me mbi 300 vajza të tjera në audicionet e zhvilluara. Në një intervistë për “Jo vetëm modë”, ajo ka treguar se arsyeja se përse e fitoi ajo vendin e velinës në “Xing me Ermalin” nuk ishte bukuria, por vetëbesimi.

“Në audicione më pyetën për komplekset që mund të kisha, nëse do e vishja një fustan si të Kejvinës. Duhet të bëja disa ecje në skenë, duhet të improvizoja një situatë. Një nga elementët kryesorë që kërkohet në një format të tillë ishte vetëbesimi në skenë. Në audicione nuk kisha problem me vetëbesimin ose me emocionet. Ky ishte një plus nga vajzat e tjera”– u shpreh Belinda.

