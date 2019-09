Bella Hadid rrëfen vështirësitë e të qenurit modele

Ju sugjerojme

Bella Hadid ka rrëfyer së fundmi se si është jeta e një supermodeleje. Ajo ka bërë me dije se nuk bën kurrë pushim, pasi gjithçka ka një ritëm tepër të shpejtë. Më tej është shprehur se pas kuintave të sfilatave, ndonëse situata ngjan kaotike, mundohet me çdo kusht që të relaksohet; të dëgjojë muzikë ose të pijë çaj, si dhe të kalojë pak kohë me miq të së njëjtës industri.

“Në fillim, kur sa kisha filluar të merresha me modelim, të gjithë po njiheshin me njëri-tjetrin, ndërsa tani jemi një familje e madhe. Java e Modës është qejf sepse s’e takojmë njëri-tjetrin gjatë vitit dhe rrimë tërë kohës bashkë për një muaj. Është emocionuese”-ka thënë supermodelja, duke shtuar: “Gjithashtu, varet për ç’periudhë të Javës së Modës po flasim. Në fillim është argëtuese, por nga fundi lodhemi duke shkuar nga njëra shfaqje te tjetra.”

Etiketa: Bella Hadid