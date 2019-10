Ju sugjerojme

Trajneri i Manchester United, Solskjaer, ka folur në lidhje me largimin e dyshes Lukaku-Sanchez te Interi, duke vazhduar me qëndrimin e mbajtur gjithmonë: “Janë të mirë, shënojnë, luajnë, por ne morëm vendim të drejtë dhe bëmë shumë mirë që i hoqëm! Kaq mund të them. Kemi të rinj që po formojnë grupin dhe japin gjithçka për këtë fanellë. Jam i bindur se me kalimin e kohës Manchester United do të ngrihet”.









Etiketa: largim