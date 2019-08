Bëni gjithçka që PS të fitojë: Si ta lexojmë mesazhin e Edi Ramës

Ju sugjerojme

Kryeministri Edi Rama u ka dërguar një mesazh drejtuesve politikë të PS nëpër qarqe, duke u kujdesur që të tregojë se si duhet të jenë administratorët vendorë. Në mesazhin e tij thuhet se administratorët nuk duhet të jenë tipa të fortë.

“Në mbledhjen e KD në fund të gushtit, duhet të sillni propozimet për stafin politik, dmth nënkryetarët dhe administratorët (minimumi dy propozime). Një nënkryetar duhet të jetë medoemos grua dhe kjo vlen edhe për bashkitë e majta – kush s’e ka do ta gjejë e ta vendose!

Profili i administratoreve duhet të jetë PROFIL SHERBETORI I KOMUNITETIT, jo profile të fortësh, injorantësh, batakçinjsh, feudalesh partiake! Zgjedhja e tyre duhet të mirëpritet jo thjesht nga partia e zonës, po nga komuniteti i zonës dhe më mirë të mërzitet partia se sa komuniteti! Mbajeni parasysh që nuk kam për të pranuar kandidatura nga ato tipiket që dredhin zinxhir se medemek marrin vota! Mos kemi llafe për këtë ju lutem.

Po ashtu një raport për drejtorët aktuale në bashkitë e djathta, formimi profesional, niveli i militantizmit, lidhjet nepotike dhe niveli i punës së tyre konkrete në bashki. Po ashtu, një listë propozimesh (minimumi dy për një vend) për zëvendësues eventuale, mundësisht të konsultuar paraprakisht me deputetët, ASNJË LEVIZJE DERI ATE DITE!,” shkruan Rama.

Megjithatë, vetë Edi Rama e ka gjetur sërish veten në mesin e një furtune, pasi disa prej të zgjedhurve të tij në krye të bashkive janë së paku të akuzuar nga opozita shqiptare për lidhje me krimin. Në krye të tyre qëndron Valdrin Pjetri, i zgjedhur për të drejtuar Bashkinë më të madhe në veri, atë të Shkodrës.

Jo vetëm kaq, por Rama u kërkon atyre që të bëjnë gjithçka që PS të fitojë në zgjedhjet e ardhshme parlamentare, duke u thënë se PS ka fituar për ta.

“Asnjë nga ata që kanë qenë kryetarë komunash përpara 2015 në bashkitë e djathta, mos ma sillni propozim për administrator! Janë të nderuar e të respektuar për kontributet e tyre, po mos harroni mesazhin e 30 qershorit, populli, pavarësisht kush ka votuar e kush jo, nuk e ka mbështetur rrugën që zgjodhëm për të majtën, po PËR TË DREJTËN! Kjo do të thotë ndër të tjera se jo vetëm s’duhet të japim shenja që lexohen si mbyllje brenda gardhit tonë, po duhet të bëjmë çmos që shenjat që japim me vendimet tona, të kuptohen si vullnet hapjeje e gjithëpërfshirjeje – me njerëz të ditur, të edukuar, të respektuar, të cilët mund të mos kenë sjellë vota, sepse nuk kanë qenë të angazhuar direkt për shkak të mbylljes së partisë ndër të tjera, por që mund të na sjellin shumë më tepër vota në 2021-shin, se sa të tjerë që duken sikur janë të vetmit po nuk janë!

Dhe mos e harroni: PS fitoi per ju në 30 qershor. Ju duhet të bëni gjithçka që PS të fitojë për Shqipërinë në qershor 2021! Kjo është në themel të krijimit të Këshillave Drejtues të Rajoneve!,” shkruan Rama.

Mesazhi i shpërndarë me shpejtësi në media në një ditë të nxehtë gushti, duket se vjen fiks në kohën kur ‘plaga’ vazhdon të nxjerrë qelb. Analistët, media dhe opozita vazhdojnë ta kritikojnë Ramën se mbledh pas vetes njerëz të lidhur me krimin, të paditur dhe të paedukuar, që qëllimin e vetëm kanë mbledhjen e votave.

Një kritikë të tillë e përçoi në mënyrë të tërthortë para pak ditësh edhe një eksponent i rëndësishëm i PS, Ditmir Bushati. Ai shkroi se është koha për t’u larguar prej krimit dhe për t’u afruar me dijen.

