Berisha: Dy persona tentojnë të ekzekutojnë djalin e Spartak Brahos

Ju sugjerojme

Ish-kryeministri Sali Berisha nëpërmjet “Facebook” ka publikuar denoncimin e një qytetari i cili shkruan se tetë ditë më parë dy persona të maskuar kanë tentuar të ekzekutojnë me armë zjarri Arbër Brahon, djalin e deputetit socialist Spartak Braho.

“Dy persona të pajisur me automatikë, i kanë zënë pritë Arbër Brahos tek hyrja e pallatit në qytetin e Durrësit, por fatmirësisht kjo tentativë ka dështuar.

Për më tepër thuhet se Spartaku me të birin kanë shkuar dhe kanë takuar për sqarim apo pajtim prindërit e djemve dhe aty djali i Spartakut i ka qëlluar me broke uji.”-shkruan Berisha në Facebook duke iu referuar qytetarit dixhital.

Sipas qytetarit kjo ngjarje po mbahet e fshehtë nga policia dhe se djali i Spartak Brahos shoqërohet me grupe policësh ngado që shkon.

Reagimi i plotë:

Atentat ndaj djalit te Spartak Brahos

Policia fsheh ngjarjen!

Lexoni mesazhin e qytetarit dixhital. sb

pershendetje zoti berisha Ne darken e dt 18 gusht ne durres ka deshtuar tentativa per vrasjen e djalit te spartak brahos arbrit. 2 persona me kallash qe e prisnin tek hyrja e pallatit. policia blindoi zonen por atentatoret u arratisen. asnje njoftim ne lajme e as nga policia nuk u dha .Per me teper thuhet se Spartaku me te birin kane shkuar dhe kane takuar per sqarim apo pajtim prinderit e djemve dhe aty djali i Spartakut i ka qelluar me broke uje.Pas kesaj gjithe keto dite Arber Brahon e shoqerojne nje grupe policesh para dhe mbrapa kudo qe shkon. Te lutem publikoje se policia i mbane te fshehta te gjitha keto!

Etiketa: Arbër Braho