Berisha i përgjigjet Ramës për 21-janarin

Ish-kryeministri Sali Berisha ka reaguar nëpërmjet facebook në lidhje me konferencën e kryeministrit Rama me gazetarët për më shumë se 1 orë e 30 minuta. Berisha shkruan se Rama gajasi gazetarët ku u tha se “Berisha deshi të më fuste një plumb në kokë me 21 Janar dhe se atë ditë që ai solli si mish për top njerëzit për të mbajtur fjalim nga ballkoni i kryeministrisë sipas tij nuk është hedhur as dhe një guriçkë drejt ndërtesës së kryeministrisë. Edi Rama i droguar, i tmerruar dhe me poture të mbushura i la gazetarët pa drekë, të cilët i kishte thirrur për gjoja konferencë shtypi”.

Statusi i plotë i Berishës

I poshteruar, i tmerruar, i droguar dhe ne panik e me poture te mbushura Edvini i la gazetaret pa dreke!

Miq, ne disa ore para mediave i poshteruar, i tmerruar, por qartesisht i droguar dhe me poture te mbushura, Edvin Kristaq Krimi mbajti sot ore te tera dhe i la pa dreke gazetaret qe kishte thirrur per gjoja konference shtypi.

Ne daljen e tij katastrofale, ne te cilen per shkak te kokaines kishte edhe deri ne 30-40 levizje horizontale te globeve, kokerdhokeve te syve, Rama gajasi gazetaret ku u tha se Berisha deshi te me fuste nje plumb ne koke me 21 Janar dhe se ate dite qe ai solli si mish per top njerezit per te mbajtur fjalim nga ballkoni i kryeministrise sipas tij nuk eshte hedhur as dhe nje guriçke drejt nderteses se kryeministrise.

Ai, i tmerruar nga kryengritesit guximtare u tha gazetareve se pergjimet qe faktojne plaçkitjen e votave me bandat kriminale ne komunikim direkt personalisht me te, Gjiknurin dhe Tahirin, Ballen dhe Gjushin etj, nuk jane prova si dhe shpalli pafajesine e Tahirit nga tmerri per te deshmuar se eshte peng i tij.

Rama si zakonisht nuk harroi refrenin e tij bajat se per çdo çeshtje fajin e ka Saliu.

Me kete rast nuk kam asnje koment tjeter veçse: Edvin dje ke pare vetem fillimin. Mjere tij per fundin e shpejte te tmerreshem qe do te te rezervojne ata njerez te ndershem dhe trima qe ti si rrugaç ordiner i cilesove huligane vetem se ata protestojne sepse ti iu ke shkaterruar te ardhmen. Rama ik. Fitore! sb

Etiketa: 21 janari