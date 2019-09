Berisha: Nuk ka koalicion PD-PS, shuan çdo shpresë për demokraci

Ju sugjerojme

Ish-Kryeministri Sali Berisha i ftuar mbrëmjen e sotme në “Opinion” përjashtoi çdo lloj mundësie për koalicion mes PD dhe PS. Ai tha se “një koalicion i tillë do të shuante çdo shpresë tek shqiptarët për demokraci dhe ligj në vend”.

Fevziu: A ka mundësi për një koalicion mes PS dhe PD?

Sali Berisha: Në të gjithë vlerësimin tim, një koalicion i tillë do të ishte asgjë tjetër veçse goditja e mëshirës për sistemin shqiptar, se s’mund ta quajmë demokratik, por goditje e mëshirës për ta varrosur përfundimisht atë që deri dje quhej demokraci por që sot është narkoshtet dhe një koalicion i tillë do të shuante çdo shpresë tek shqiptarët për të rimarrë rrugën e ligjit. Standardet këtu kanë marrë fund. Problemi është këtu, ka dhe më keq. Se nëse do bëhej një koalicion, ateherë do të përjetohej çelnikosja e këtij narkoshteti, e kësaj kakistokracie. Opozita nuk mund të bëjë asnjë hap të vetëm, duke patur PS, partinë e cila krijoi këtë situatën.

Etiketa: Berisha