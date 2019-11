Berisha paralajmëron: Njeriu i Veliajt së shpejti në krye të AMA-s

Ju sugjerojme

Ish-kryeministri Sali Berisha paralajmëron se Maklen Misha, njeri i afërt me kryebashkiakun e Tiranës, Erion Veliaj, po përgatitet për t’u emëruar në krye të AMA-s. Deklaratën, Berisha e bën duke iu referuar dy mesazheve për të cilat tregon se kanë mbërritur në adresë të tij.

“Iken babai emerohet i biri! Edvin Mafia dhe Lal Plehu emerojne Maklen Mishen, shkruesin e fjalimeve te ketij te fundit, per kryetar te AMA! Babi Pirro, anetar bordi te AMA jep doreheqjen per ti hapur vendin djalit te vet”, shkruan Berisha në një status në Facebook.

Më tej, zbardh edhe dy mesazhet:

1/ “Pershendetje Doktor. Po Ju nis nje info ne lidhje me zhvillimet e fundit tek AMA.

Kete jave po pergatitet kandidatura e Maklen Mishes, per tu derguar se shpejti ne Kuvend per tu emeruar kryetar i AMA. Maklen Misha ka punuar deri para pak muajsh ne Bashkine e Tiranes (ku bente fjalimet e Erion Veliaj) dhe tani punon drejtues i nje fondacioni dhe keshilltar i jashtem i Ministres se Mbrojtjes.

Piro Misha (babai i Maklenit) e la detyren si anetar i bordit te AMA para 1 muaji. Pra iken babai dhe tani vjen i biri ne krye.

Rama po kerkon kontroll te plote tek AMA, me qellim pergatitjen per sulmin e rradhes ndaj medias dhe portaleve ndaj te cilave ka pergatitur ligjin special per censure. Nderkohe mbetemi ne pritje te kthim pergjigjes nga dy institucione rehabilitimi per drogerat e forta ne Hollande per Mishen dhe do ju shkruajme serisht”.

2/ “I dashur Doktor Berisha ! Çuditë nuk kanë të sosur në vendin tonë të mjerë! E keqja ska fund! Ai që njihej në lidhje të shkrimtarve si spiun i sigurimit të shtetit , Pirro Misha ,aqsa shkrimtari ynë i madh Ismail Kadare e bëri personazh tek romani Hija, duke i dhënë në liber rrolin që kishte në jetë , u bë drejtor i Bibliotekes Kombetare nga anetar i bordit te AMA! Projekte të medha financiare janë në plan! Spostimi i Bibliotekes kombetare tek garda, miliona euro, destinacioni i ri i asaj pjese te pallatit të kultures per biznes, projekti i dixhitizimit , pra kudo para, para, para!

Pirro Misha benjamini sorosian, gjuetari i çdo ptojekti , miku i vjeter i Linda Rames strehues i saj tek Sorosi dikur,sot shperblehet duke u gjindur ne qender te qarkullimit te parave te taksapaguesve shqiptare! Po nesë do ishte vetem kaq gjysma e te keqes! Ka edhe më! Me bekimin e Ben Blushit,Linda Rama, Endri Fuga te cilet merren me propoganden e fshehte dhe te hapur te Edi Rames po pergatiten të çojnë një kamerier të ri në krye të Autoritetit te Medjave Audiovizive, AMA !

Kush është ky do thoni ju? Maklen Misha sugari i sugarit siç thoni ju, djali i Pirro Mishes, i cili deri dje ka punuar ne Bashkine e Tiranes. dhe aktualisht keshilltar i Ministres se Mbrojtjes! Nepotizem dhe trashegimi! Iken baba e sjell djalin ! Baba drejtor i Bibliotekes Kombetare i biri Kryetar i AMA hajde shtet hajde !Kjo vegel e re në krye të Ames shpreh natyren e ketij shteti, nepotizem, lidhje familjare, dore ne thesin e parave!

Une qe ju shkruaj jam pjese e stafit të Kryeministrise dhe keto i di me siguri, me eshte neveritur vetja po tani sjam me as ai qe ik as ai qe rri! Ju jeni i vetmi ze ne kete vend qe mund te shqiptoni pa frike disa te verteta! Maklen Misha ne krye te AMA duhet per te kontrollluar mediat e portalet, per te iniciuar ligjin e ri te censures! Ju lutem mos ma nxirrni numrin se me merrni ne qafe! Me respekt !”

