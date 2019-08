Berisha për vrasjen në Selenicë: Gjenerali po merret me tenderin

Ju sugjerojme

Ish-Kryeministri Sali Berisha ka akuzuar ministrin e Brendshëm Sandër Lleshaj se ka lënë sigurine e vendit në dorë të krimit. Ai shkruan se ndërsa ndodh vrasja e radhës, gjenerali po merret me tenderin 30 milionë eurosh të uniformave të policisë.

Berisha në facebook:

Siguria ne dore te krimit!

Ne Vlore vrasja e radhes. Ekzekutohet ne Selenice me plumb ne koke 47 vjecari L.T. Ekzekutori e hedh nga makina ne rruge dhe sipas rregullit largohet ne drejtim te paditur. Narkopolicia si zakonisht nuk merret me vrasjet dhe vrasesit. Gjeneral Hashashi dhe narkodrejtor Ardi Balili po merren me tenderin e 30 milione euro per te veshur narkopolicine sa me mire dhe sa me lire.

Shpreh ngushllime familjes dhe denoj me ashpersine me te madhe situaten e pasigurise ekstreme ne vend. sb

