Berisha-Ramës: Marrëveshje ose përplasje!

Ish-kryeministri, Sali Berisha, paralajmëroi kryeministrin Edi Rama të tërhiqet nga mbajtja e zgjedhjeve lokale pa opozitën. Në studion e “360 Gradë” në Ora News, Berisha u shpreh i prerë: O marrëveshje ose përplasje!

Berisha: Synimi bazë janë zgjedhjet dhe zgjedhjet do tu japin përgjigje çështjeve të tjera.

Zheji: Nuk do të ketë zgjedhje me 30 qershor?

Berisha: Në asnjë mënyrë.

Zheji: Sa do ti shtyjë qeveria tranzitore nëse realizohet?

Berisha: Data e shtyrjes do të objekt i diskutimit të marrëveshjes nëse vjen marrëveshja. Nëse nuk ka marrëveshje do të ketë përplasje. Ose marrëveshje, ose përplasje. Nuk ka njeri që të pranojë shuarjen dhe të mos luftojë me të gjitha mjetet për ekzistencën. Opozita do të mbijetojë, ka një kauzë të drejtë.

Marrëveshja e 18 Majit 2017 i dha vendit dosjen 339

Ish-Kryeministri Berisha tha se marrëveshja mes Bashës dhe Ramës e 18 Majit 2017 nuk ishte produktive dhe nuk e ndali shitblerjen e votave.

Berisha: “Kjo është një betejë që poadiskutim do të shkojë në një finale. Dhe kjo betejë nuk shoh zgjidhje vec një përplasje shumë të fuqishme. Kjo është një betejë në të cilën janë konsumuar mjete të tjera.Është konsumuar sepse ka pasur një marrëveshje të 2017 e cila në vend që ti jepte vendit paqen që meritonte për shkak të zgjehdjeve i dha dosjen 339 dhe 182”.

