Berisha: Rrezikohet përplasje civile, zemërimi është i madh

Ish-Kryeministri, Sali Berisha nuk beson se Lulzim Basha do të ulet në dialog me Edi Ramën si Kryeminisër. Kështu tha vetë ai i ftuar sonte në “Opinion”. Sipas Berishës nëse Rama i qendron datës 30 Qershor për të bërë zgjedhje lokale pa opozitën, vendi rrezikon të shkojë në përplasje civile. “Nuk i di skenarët, por zgjedhje më 30 Qershor s’ka”, deklaroi Berisha.

“Jemi vend që vuajtëm 45 vjet në diktaturë. Tani Edi Rama do që ta varrosë pluralizimin. I etur në mënyrë paranojake për pushtet thotë se do të marrë 61 bashkitë. Opozita do jetë intensive. Ka zemërim në rritje dhe shqiptarët nuk meritojnë më diktaturën. Rruga për zgjedhje të lira do hapet me çmim”, tha prerazi Sali Berisha.

Etiketa: 30 qershor