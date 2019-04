Berisha u referohet shifrave të policisë: ‘Cunam’ me 200 mijë vetë

Ju sugjerojme

Sali Berisha vetëm pak orë para protestës thotë se do jetë një “cunam” me afro 200 mijë vetë në sheshin para Kryeministrisë. Ai i referohet shifrave të policisë, kur shkruan se:



“Narkopolicia informon per nje cunam pre 170-200 mije protestues!!

Tronditet gjer ne palce Kakistokracia.

Narkopolicia informon narkoqerine se parashikon nje pjesemarrje te jashtezakonshme ne cunamin e sotem, nga 170 gjer ne 200 mije vete! Fitore!”

Kjo është protesta e tretë që organizon opozita tek Kryeministria, ndërsa protesta të tjera ka patur në cdo seancë tek parlamenti. Partite e opozitës, PD dhe LSI disa herë janë shprehur se pjesmarrja e sotme do të jetë e madhe. Ndryshe nga herët e tjera protesta zhvillohet në mbrëmje. Nis në 18:00 dhe nuk dihet kur përfundon…

