Berisha zbulon karantinën për koronavirus: Është spitali i Kavajës

Ish-kryeministri Sali Berisha, ka zbuluar vendin ku nodhet karantina nëse do të ketë raste me koronavirus. Berisha thotë se ndodhet te Spitali i Kavajës, në mes të qytetit.

Postimi i Berishës









Lajm i fundit!

Bie maska, del fytyra e vertet e Edvin Hajdutit dhe ndrikull Hajnise!

Zgjedhje shume e gabuar e Spitalit te Kavajes per Karantine!

Miq, pasi kane mashtruar prej dy javesh se ka krijuar qendren e Karantines por e kane sekret shteteror, vetem sonte sipas qytetarit dixhital kane vendosur qe nje qender e tille te jete spitali i Kavajes, i cili sipas tij eshte krejtesisht jashte çdo standarti dhe pa pajisje!

Me kete rast shtoj se zgjedhja e nje spitali te nje qendre te banuar per Karantine eshte i gabuar dhe kercenues per komunitetin.

Qendrat e Karantines duhe te jene larg qendrave te banimit ne baza ushtarake apo objekte larg qendrave te banimit dhe me kontrolle dhe rregulla te rrepta levizjesh dhe pamundesi per perhapjen e infeksionit.

Denoj me ashpersine me te madhe kete vendim si nje akt tjeter te papergjegjshem te Edvin Hajdutit dhe ndrikull Hajnise me pasoja te renda per shendetin e njerezve. sb

Mirembrema Doktorr, sapo ka mar vendimin Ministra Shendetesise,kan perzgjedh spitalin e Kavajes,per karantine, Doktorr nuk ka kushte spitali Kavajes,per te futur te semurit ne karantin, kan propozu spitalin ton si nje godin te re me te gjitha paisjet nderkoh qe ne ate spital qe nga ardhja e Rames,eshte kthyer ne ambulanc,spital ku nuk punon asnje banjo nuk ka kushte Kavaja, per te futur te semuret ne karantin,dhe per te cilen eshte then eshte larg qendrave te banuara ku aty ka banor sepse eshte lagje shume e madhe.faleminderit !