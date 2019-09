Rama takon Merkel: Për të kërkuar “Po”-në e negociatave (VIDEO)

Ju sugjerojme

Kryeministri Edi Rama është pritur në një takim në Berlin nga kancelarja gjermane, Angela Merkel. “Në Kancelarinë Federale për të kërkuar PO-në për Shqipërinë”, shkruan Rama në Facebook teksa poston videon e takimit, duke theksuar se ndodhet në Gjermani për të lobuar çeljen e negociatave.

Takimi i Ramës me Merkel zgjati rreth 30 minuta. Në përfundim të takimit, kryeministri Edi Rama u shpreh në rrjetet sociale: “Shumë i inkurajuar nga vlerësimet dhe predispozita pozitive ndaj Shqipërisë e kancelares Merkel“.

Kreu i qeverisë shoqërohet në këtë vizitë nga ministri i për Europën dhe Punët e Jashtme, Gent Cakaj. Rama e nisi turin e takimeve në Berlin me një bashkëbisedim në Komitetin e Çështjeve Europiane të Bundestagut, mëngjesin e sotëm. Kryeministri e vlerësoi takimin si të hapur dhe pozitiv. “Në Komitetin e Çështjeve Europiane të Bundestagut për të kërkuar PO-në e parlamentit gjerman për Shqipërinë. Bashkëbisedim i hapur dhe pozitiv”, shkruajti Rama në rrjetet sociale.

Ndonëse qeveria dhe kryeministri Edi Rama shpresojnë te mbështetja gjermane këtë vjeshtë, deputeti i CDU, Günter Krichbaum paralajmëroi se mund të ketë një ndarje të Shqipërisë nga Maqedonia e Veriut, për sa i përket hapjes së bisedimeve për anëtarësimin në BE. Ai lë të hapur mundësinë që të hapen bisedimet me Maqedoninë e Veriut veçmas nga Shqipëria.

“Siç thashë ne Bundestagun gjerman jemi duke u këshilluar edhe për Shqipërinë, dhe sa i përket pyetjes për ndarje mund të them se që prej raundit të fundit të zgjerimit të BE, me 10 plus 2 shtete, më 2004 dhe 2007 është parë se është më mirë që vendet të vlerësohen sipas përparimeve që bëjnë vetë, me të ashtuquajturën “principle of own merit”. Prandaj vendet duhen gjykuar për përpjekjet që bëjnë. Për mua është e qartë se mund të bëhet shkëputja e dy vendeve” – u shpreh Günter Krichbaum në një intervistë për Deutsche Welle.

Kujtojmë gjithashtu se pas Gjermanisë, qeverisë i duhet të lobojë edhe në Francë e Holandë, dy vende të tjera spektike lidhur me rrugëtimin europian të Shqipërisë. Vendimi i BE për çeljen ose jo të negociatave me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut do të jepet në mbledhjen e Këshilli të Ministrave të BE në 18 tetor në Bruksel.

