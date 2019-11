Bes Kallaku festoi ditëlindjen, urimi special i Xhensilës (Foto)

View this post on Instagram

Bekimi yne, sa shume e falenderoj Zotin per ty . Je fat per kedo qe te ka prane . Sot ti me shume se kur do deshmosh, qe me Zotin ne krah dhe besim tek Ai, me thjeshtesine, dhe perulesine, me zemren e paster qe kurre nuk lendoi askend, do tregosh qe behen gjera te medha edhe pa shkelur mbi njerez e pa shkelur mbi vlera e moral. Edhe 100 krijimtari si kjo qe do sjellesh sot. Une dhe Ajka do jemi gjithmon fanset qe do te duam perjete❤️