Besnik Mustafaj: Në pranverë vendi shkon në zgjedhje të parakohshme

Për shkrimtarin dhe politikanin Besnik Mustafaj vendi shkon në zgjedhje të parakohshme në pranverë. Sipas tij, kushtet e vendosura nga Gjermania për çeljen e negociatave shkojnë detyrimisht drejt kësaj linje ndonëse nuk thuhet hapur.

Vetë fakti që Reforma Zgjedhore është e para nga 9 detyrat e Bundestagut, thotë Mustafaj, bën që përgatitjet janë për zgjedhje të parakohshme.









“Për mendimin tim Shqipëria do shkojë në zgjedhje të parakohshme në pranverë. Zgjedhjet më të afërta sipas kalendarit janë në vitin 2021. Por nisur nga rekomandimet e Gjermanisë, Reforma Zgjedhore vihet në krye të listës. Një njeri që lexon gjuhën e padeklaruar të ndërkombëtarëve besoj se do të arrinte në këtë përfundim””, u shpreh Mustafaj.

Duke folur për modelet e sistemit zgjedhor, ish-ministri i Jashtëm, Besnik Mustafaj tha se ai personalisht mbështet sistem proporcional me lista të hapura, ndërsa shtoi se sistemi maxhoritar nuk i përshtatet gjendjes aktuale ku ndodhet Shqipëria.

Pjesë nga intervista

Pyetje: Theksi i politikës është kthyer te reforma zgjedhore, mendoni se ka shans që palët do të ulen për këtë reformë?

Besnik Mustafaj: Unë mund të them se ka mundësi të bëhet reforma zgjedhore dhe atëherë kur mundësia kthehet në shans gjithçka mund të arrihet, mjafton të ketë një vullnet. Palët kanë humbur kaq kohë, muaj dhe vite duke ecur paralel dhe nuk kanë pjekur një mendim të qartë se çfarë duhet të ndryshohet në këtë sistem elektoral.

Pyetje: Si e shikoni sistemin maxhoritar?

Besnik Mustafaj: Unë kam bërë njëherë zgjedhje me sistemin maxhoriotar në ’91. Unë gjatë gjithë jetës sime janë zgjedhur me sistem maxhoritar, me përballje direkte me dikë. Në Francë sistemi është maxhoritar dhe është bërë për të eliminuar nga parlament “Le Pen”. Sistemi maxhoritar ka këtë hile sepse i përjashton të vegjlit. E mira është që mbeten dy palë. Në sistemin maxhoritar i fortë do të marrë votat në zonën e tij dhe do të fitojë. Marionetat e tyre lokale do të jenë në Kuvend, për mua ky sistem është i pazoti të përballet në Shqipëri po të kemi parasysh sasinë e parave të pista që janë në qarkullim. Unë jam partizan për një sistem proporcional me lista të hapura. Në takimet që kam pasur me zotin Basha, ai nuk më ka folur asnjëherë për këtë opsion që ka ai për sistemin zgjedhor . Nëse është propocional i pastër, unë mendoj se kjo deklaratë e zotit Basha ka arriti pasi e ka pjekur me aleatët.

Etiketa: Besnik Mustafaj