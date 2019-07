“Beteja për Teatrin”, sfidon Veliaj: Unë do të fitoj sërish

Ju sugjerojme

Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj ka reaguar në twitter pas përplasjes sot për godinën e Teatrit Kombëtar. Ai pasi ironizon liderin demokrat, Lulzim Basha tha se do ta fitojë këtë betejë.

Veliaj në twitter: Lajm i mire qe pas kaq vitesh teater ne politike, Lulzim Basha shkon per here te pare ne Teater – dhe s’besoj tallashi i ngjan ndonje teatri ne Hollande, ku me i fundit eshte Theatre de Stoep!

Por si tek Lodrat, Pazari, Bulevardi e Sheshi, Tirana do fitoje serish!

