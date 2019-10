Betejë për një pikë, s’ka fitues mes Partizanit e Kukësit

Ju sugjerojme

Kampionët në fuqi japin gjithçka dhe marrin atë që duan, kreun. Partizani nuk ka shkuar më shumë se një barazim 0-0 ndaj Kukësit, por i ka mjaftuar për t’i dhënë kreun e klasifikimit pas 10 javëve kampionat.

Dueli i zhvilluar në “Selman Stërmasi” pa dy skuadra të vendosura mirë në fushë, por pavarësisht rasteve nuk arritën që të gjenin rrjetën, duke ndarë një pikë me tyre.









Rastet më të pastra për shënim i kishin vendasit e Partizanit, por Xhika dhe mbrojtja nuk lejuan që sfera të përfundojë në rrjetë.

Nga krahu tjetër, Kukësi u mundua deri në fund, por u kënaq me një pikë, që i ngjit në vendin e 5-të me 15 pikë. Ndërkaq, të kuqtë ngjiten në vendin e parë me 18 pikë.

Barazim edhe në takimin e zhvilluar në Vlorë, mes Flamurtarit dhe Skënderbeut. Vlonjatët barazuan 1-1, duke koleksionuar barazimin e tretë në 10 javë.

Ndërkaq, goli i Bregut i mjaftoi korçarëve për të lënë zonën play-out, por konfirmon krizën që po kalojnë “Ujqërit e Dëborës” , që tashmë numërojnë 14 pikë në vendin e 7-të, kundrejt 3 të Flamurtarit të vendit të fundit.

Etiketa: Flamurtari