Betimi i gjyqtarëve/ Prapaskenat e Gjykatës Kushtetuese dhe lufta për pushtet

Gjykata Kushtetuese prej më shumë se 2 vitesh e gjysmë nuk ka zhvilluar asnjë seancë. Janë një sërë ligjesh, për çështje të tilla që kanë të bëjnë me zgjedhjet, teatrin, minishengenin ballkanik, marrëveshjen e detit me Greqinë, aktin normativ “Anti-KÇK”, apo shkarkimin e Presidentit. Në rast se ato do rrëzoheshin, zhurma që do krijohej do vinte në dyshim dhe vetë ligjshmërinë e mazhorancës. Por a i intereson Ramës, ngritja e Gjykatës Kushtetuese?! Juristi Çlirim Gjata në një intervistë për MAPO shpreh opinionin e tij.









Shqipëria prej gati dy vjet e gjysmë është pa Gjykatë Kushtetuese, për arsye se disa prej anëtarëve të saj u mbaroi mandati dhe dhanë dorëheqjen dhe disa të tjerë nuk kaluan dot vettingun. Në fakt është një rast i paprecedentë, në të gjithë historinë e shtetit shqiptar. Gjykata Kushtetuese është i vetmi organ që kontrollin kushtetutshmërinë e vendimeve të qeverisë apo ligjeve që kalojnë në kuvend. Në momentet që flasim, gjykata kushtetuese ka vetëm katër anëtarë, ende larg numrit që kërkohet për të mbajtur një seancë. Ligji e kërkon që të jenë së paku gjashtë anëtarë. Janë një sërë ligjesh, apo vendimesh që janë parë si antikushtetuese dhe kanë sjellë jo pak interpretime në opinionin publik, si nga juristët, gazetarët, apo shoqatat që merren me të drejtat e njeriut.

Çështje të tilla që kanë të bëjnë me zgjedhjet, teatrin, minishengenin ballkanik, marrëveshjen e detit me Greqinë, aktin normativ “Anti-KÇK”, apo shkarkimi i Presidentit apo deri edhe te ligjshmëria e Parlamentit që ka numra të cunguar, janë disa nga çështjet e nxehta, që priten me interes të lartë nga publiku. Por me gjithë këto vonesa duket, se shumë prej tyre nuk do marrin udhë brenda zgjedhjeve të 2021 nga kjo gjykatë. Mënyra e përzgjedhjes së tyre që imponon Reforma në Drejtësi, nuk lë shumë hapësira, për vetë mënyrën se si është hartuar. Fillimi i vettingut nga anëtarët e gjykatave të larta, është parë si një gabim, i cili po paguhet nga taksapaguesit. Mazhoranca ka shumicën absolute, dhe kalon çdo lloj ligji, në disa raste pa pasur asnjë filtër, për shkak dhe se mungojnë deputetët e opozitës. Ndërsa ata që kanë marrë mandatet janë inekzistentë. E njëjta gjë, ndodh dhe me vendimet e qeverisë. Janë të shumta grupet e interesit, që nuk kanë ku të ngrenë zërin për çështje të ndryshme të biznesit, shpronësimeve e shumë të tjera si këto.

Sekretari për çështjet ligjore në Partinë Demokratike Çlirim Gjata, gjatë një interviste për MAPO shprehet se tentativa për heqjen e kompetencave të presidentit në lidhje me betimin e anëtarëve të Gjykatës Kushtetuese, është një tjetër veprim antikushtetues që po bën mazhoranca. Sipas tij, neni 129 për Organizmin dhe Funksionimin e kësaj gjykatë është taksativ, dhe nuk lë vend për interpretime. Gjata thotë se Rama është i pari i interesuar që mos ngrihet institucioni i gjykatës kushtetuese. Sipas tij, në historinë e Evropës, i vetmi rast kur një shtet ka mbetur pa gjykatë të këtij niveli, është Austria pas pushtimit të Hitlerit në vitin 1938. Kjo gjykatë, pritet me një interes të veçantë pasi pritet të shqyrtojë një sërë çështjesh, siç është ajo e zgjedhjeve të 30 qershorit etj. “Afërmendsh, një drejtues si Edi Rama, me tipare të qarta diktatoriste nuk i intereson një Gjykatë Kushtetuese nëpër këmbë. Pra nuk i duhet një kontroll mbi kushtetutshmërinë e standardeve të tij “demokratike”. Prandaj po përdor të gjitha resurset, që kontrollohen prej tij, për të penguar ngritjen e Gjykatës Kushtetuese. Deri tani falë dhe KED-së së tij ia ka dalë”, thotë Gjata.

Mazhoranca po ndryshon ligjin për “Organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese”, pjesën ku flitet për betimin e anëtarëve te Presidenti. Sipas këtij ligji të ri, anëtarët mund ta dërgojnë me shkrim betimin e tyre, në rast se Presidenti nuk pranon të organizojë ceremoninë brenda 10 ditësh. Sipas jush, bie ndesh kjo me parimet kushtetuese që kanë të bëjnë me kompetencat e presidentit, dhe çfarë synohet të arrihet…

Kushtetuta(neni 129) e ka sanksionuar në mënyrë të qartë dhe shteruese momentin se, kur fillon funksionet anëtari i Gjykatës Kushtetuese. Ndaj po e citoj copy-paste:-Neni 129 – Gjyqtari i Gjykatës Kushtetuese fillon detyrën pasi bën betimin para Presidentit të Republikës. Kjo dispozitë quhet taksative, nuk lejon asnjë lloj interpretimi tjetër apo shmangie. Pra vetëm pasi bën betimin dhe ky betim bëhet vetëm para Presidentit të Republikës, Gjyqtari Kushtetues mund të fillojë punën në Gjykatën Kushtetuese. Me këtë përcaktim Kushtetuta nuk të lejon asnjë cedim prej saj. Pra, vetëm pasi bën betimin para Presidentit. Para askujt tjetër.

Me ndryshimin që qeveria po bën në ligjin organik të Gjykatës Kushtetuese, po cedon nga Kushtetuta. Sepse, sipas këtij ndryshimi shpiket një procedurë e re e paparashikuar nga Kushtetuta, ajo që kur Presidenti nuk e thërret subjektin për betim, ky i fundit ia dërgon betimin me shkrim.

Së pari, jam kurioz të di se, ku e kanë gjetur këtë precedent konstitucionalistët e qeverisë si zgjidhje?! Cili vend demokratik e ka kështu? Së dyti, pse nuk u pyet dhe pse nuk u prit Komisioni i Venecias edhe për këtë pikë. Dhe së fundi, kjo vjen totalisht në kundërshtim me Kushtetutën, sepse parashikon një procedurë tjetër tej asaj kushtetuese. Kur Kushtetuta parashikon një lloj procedure, përjashtohen automatikisht të gjitha zgjidhjet e tjera, sepse pastaj nuk merret vesh se cila do të zbatohet. E thënë më thjesht, kur vendoset një procedurë nuk mund të lejohen të tjerat.

Kjo që po bën qeveria, nuk është gjë tjetër veçse ndryshim i Kushtetutës me ligj. Pra, qeveria në këtë rast del jo thjesht mbi Presidentin, por mbi Kushtetutën. Në fakt nuk është hera e parë që ndodh kjo. Për sa i takon pretendimit naiv, se çfarë ndodh nëse Presidenti nuk e thërret procedurën e betimit, mendoj se është qesharak. Madje fëminore. E njëjta gjë mund të thuhet për ata që bëjnë betimin para Kuvendit, apo për kr. e bashkive, apo për sa e sa procedura betimi që parashikohen në Kushtetutë dhe ligje. Për të gjithë duhet një ligj i veçantë sipas të njëjtit pretendim?? E vërteta është se, Kryeministri do të spostojë Presidentin që nuk i bindet dhe sajon të tilla broçkulla ligjore. Zgjidhja është dhënë në vetë Kushtetutën tonë. Në rast konflikti shkohet në Gjykatën Kushtetuese.

Qëndrojmë sërish te Gjykata Kushtetuese. Ajo do ketë në dorë një sërë çështjesh të rëndësishme për të marrë në shqyrtim, siç është ajo e Teatrit, Zgjedhjet, shkarkimi i Presidentit etj. Mendoni se po zvarritet ngritja e saj, dhe përse i duhet Ramës vendi pa gjykatën në fjalë…

Përveç atyre që me të drejtë përmendni, në tavolinën e kësaj gjykate janë ose do të jenë detyrimisht edhe çështje të tilla si marrëveshja e detit me Greqinë, apo marrëveshjet antikombëtare me Serbinë për të ashtuquajturin minishengen, e plot të tjera. Po do të shihet edhe akti normativ më i fundit që ngre Policinë e Shtetit mbi prokurorinë dhe gjykatat. Afërmendsh, një drejtues si Edi Rama, me tipare të qarta diktatoriste nuk i intereson një Gjykatë Kushtetuese nëpër këmbë. Pra, nuk i duhet një kontroll mbi kushtetutshmërinë e standardeve të tij “demokratike”. Prandaj po përdor të gjitha resurset, që kontrollohen prej tij, për të penguar ngritjen e Gjykatës Kushtetuese. Deri tani falë dhe KED-së së tij ia ka dalë. Në ato momente që nuk e pengon dot, përpiqet përsëri me anë të këtyre resurseve ta kapë atë politikisht dhe ta vendosë në shërbim të vet.

Si mund të pretendojmë për standarde demokratike nga Qeveria kur Parlamenti është rreshtuar për një nga Kryeministri dhe nuk ka Gjykatë Kushtetuese funksionale, që t’i kontrollojë? Rasti i Shqipërisë pa Gjykatë Kushtetuese, është rasti i dytë në historinë e Europës pas atij të Austrisë në vitin 1938, kur kjo e fundit u pushtua nga Hitleri.

Qeveria ka fuqizuar rolin e policisë me anë të një akti normativ, në lidhje me goditjen e Krimit të Organizuar, madje ka ngritur dhe një strukturë brenda policisë së shtetit. (Në fakt struktura ekziston prej më shumë se dy vjetësh). A kishte urgjencë për hartimin e një akti të tillë, siç parashikon neni 101 i Kushtetutës, dhe a krijon mbivendosje ky ligj me kodin e proc. penale, apo dhe ligjin antimafia?

Ky akt normativ, personal i Kryeministrit, ka dalë për tre arsye:

E para, për të vënë nën kontroll qeveritar SPAK-un, pra nën kontrollin e Ministrit të Brendshëm, që nuk është gjë tjetër, veçse kontroll politik. Pra SPAK-u të mos kalojë kufirin ku preken interesat e krimit të lidhur me Qeverinë.

E dyta, të mbajë nën presion biznesin dhe jo vetëm, por të gjithë kundërshtarët dhe veçanërisht biznesin, pikërisht në këtë prag zgjedhjesh me gjoba nën emrin e luftës kundër krimit.

E treta, është edhe për një show të radhës, show elektoral, sikur po sekuestrojnë pasuritë kriminale.

Ky akt jo vetëm që bie në kundërshtim me Kushtetutën, por cedon nga K.Pr.Penale dhe nja pesë ligje të tjera, që i rregullojnë këto marrëdhënie. Më e rrezikshmja është se vendos policinë mbi organet e drejtësisë. Sa për emergjencën, kryeministri duhet t’i përgjigjet pyetjes se kur filloi kjo emergjencë dhe kush u bë shkak? Jam i sigurt se këtë nuk do ta sqarojë kurrë.

