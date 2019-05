Bie projekti i Gjiknurit, Veliaj prezanton “Shqiponjë”-n e re

Ju sugjerojme

Në nëntor 2018 u prezantua projekti i Unazës së Madhe, segmenti nga Pallati me Shigjeta deri tek Sheshi Shqiponja. Por shpejt u zbulua afera korruptive, pasi tenderi ishte fituar me dokumente false nga një kompani fantazmë “DH Albania”. Pas zbulimit të aferës korruptive nga emisioni “Të Paekspozuarit” nisën hetimet nga prokuroria, por ende s’ka asnjë person përgjegjës. Sakaq prej 6 muajsh janë duke protestuar banorët që preken nga ky projekt, pasi parashikohet shembja e mbi 300 objekteve.

Ndërsa ende nuk është zbardhur tenderi i parë korruptiv, prezantohet projekti i ri. Kësaj radhe projekti nuk është bërë nga ARRSH-ja, por nga Bashkia e Tiranës.

Gjatë një konference tek Hotel Tirana, Erion Veliaj tha se “propozimi i sotëm është ndryshe nga i mëparshmi, sepse rrethrrotullimi do jetë nëntokë dhe jo mbitokë. “Kemi parasysh rastin e Brukselit apo Milanos, zgjidhja ka qenë në thellësi. Pra, në vend që të kemi kate, që pengojnë pamjen e hyrjes së qytetit me infrastrukturë masive të betonizuar në lartësi, këto i çojmë në thellësi”, tha Veliaj.

Ai sulmoi edhe protestuesit e Unazës së re duke thënë se “ky është një lajm i mirë pë ata që jetojnë tek Astiri dhe që nuk vesh uniforma politike .

“Projekti i Unazës së Madhe do të vazhdojë dhe se qyteti nuk mund të mbetet peng i një grupi të vogël njerëzish, që kanë zgjedhur t’i shërbejnë politikës. Unaza do bëhet, do bëhet me cilësi, do bëhet brenda kostos, do bëhet në kohë rekord”, tha ai.

Ndërsa Ministrja e Infrastrukturës dhe Energjisë, Belinda Balluku tha se “e parë në anën teknike, për sa kohë sigurohet rrjedhshmëri e pandërprerë e trafikut dhe zgjidhet problemi i ngërçit që kemi pasur deri më sot, orët e gjata të pritjes nëpër semaforët apo shkëmbimi me mirëkuptim rreth “Shqiponjës”, gjithçka duket në vendin e duhur. Nga ana vizuale, kjo është Tirana, duket si një pjesë e sheshit “Skënderbej”, që është spostuar në hyrje të saj”, tha ministrja.

Ndryshe nga projekti i parë që u prezantua nga Drejtori i Rrugëve, Afrim Qendro dhe ministri i atëhershëm, Damian Gjiknuri, tani projekti prezantohet nga Kryetari i Bashkisë, Veliaj.

Gjatë kësaj konference nuk u tha asgjë më teper se kush do ta bëjë tenderin e ri apo sa do të kushtojë ky projekt. Tenderi i mëparshëm ka qenë 20 milione euro vetem për rrethrrotullimin “Shqiponja” dhe 20 milionë të tjera për segmentin e autostradës (2 km) deri tek Shkolla Teknologjike.

*Projekti i ri i Veliajt

*projekti i vjeter i Gjiknurit