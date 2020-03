Bilanc tronditës nga Italia, 969 të vdekur për 24 orë

Ju sugjerojme



Rekord të vdekurish në Itali nga COVID-19. Pas dy ditë ulje të numrit të viktimave dhe të të prekurve, sot nga Italia vjen një shifër tragjike, 969 persona kanë ndërruar jetë gjatë 24 orëve të fundit. 5959 është numri i rasteve të reja në krahasim me një ditë më parë. 10 950 italianë janë shëruar.





Numri total i të vdekurve në Itali ka arritur 9 134, ndërsa të prekur janë mbi 86 498 persona. Pacientët e shtruar në spital me simptoma janë 26 029, 3 732 janë në kujdes intensiv, ndërsa 36,653 janë në izolim në shtëpi. Vetëm SHBA ka deri tani numrin më të lartë të të infektuarve me COVID-19, me mbi 97 mijë persona, ndërsa numri i të vdekurve ka tejkaluar shifrën 1 mijë.









Në të gjithë botën janë infektuar me COVID-19 mbi 550 mijë njerëz, ndërsa kanë humbur jetën mbi 25 mijë.

