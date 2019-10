Bilanci tronditës/ Pesë të vrarë në dy ditët e para të Tetorit

Ju sugjerojme

Jo më shumë se para pesë javësh, e mbyllëm muajin gusht me shtatë viktima (të vrarë), mesatarisht një në katër ditë. Mirëpo akoma më alarmant vjen muaji tetor, që vetëm në dy ditët e para ka marrë pesë jetë njerëzish. Bilanc që mund të krahasohet me Kolumbinë e viteve 1980-1990, ku njerëz vriteshin çdo ditë si pasojë e pazareve të drogës apo punëve të tjera të pista.

E njëjta gjë po ndodh edhe në Shqipëri. Disa po vriten për pronën, disa për hakmarrje, disa për baste sportive e disa të tjerë mbyllin hesapet e drogës. Lufta mes bandave nuk po kursen askënd.

Si nisi Tetori?

Dje (1 tetor) në mëngjes, në orën 08:15 minuta, në katin e dytë të një Bar kafeje në Lushnjë u ekzekutua me kallashnikov Besmir Hida, 40 vjeç. Ishte një person i maskuar që u ngjit deri sipër në katin e dytë të lokalit dhe e qëlloi duke e lënë të vdekur në vend. Megjithëse viktima nuk kishte precedent të mëparshëm penal, thuhet se vrasja ka qenë si pasojë e hakmarrjes. Dy vjet më parë, në përpjekje për të vrarë nipin e Aldo Bares (Alfred Shkurti), Xhulio Shkurtin, u vra Zamir Latifi, nipi i Besmir Hidës. Thuhet se Hida vazhdimisht kërkonte drejtësi për nipin e tij të vrarë nga kundërshtarët e Aldo Bares, e kështu kjo kërkesë për drejtësi, mund t’i ketë kushtuar atij jetën.



Po dje, (1 tetor), në Klos, një vrasje e trefishtë në familje, tronditi qytetin e mbarë vendin. Vetëm për pak centimetra gardh vëllai (Sali Dakuci) vrau vëllain (Kujtim Dakuci), më pas nipin e tij (Flogert Dakuci), e kur mori vesh që këta të fundit humbën jetën rrugës për në spital, vrau edhe veten.



Në qarkun e veriut, në Mirditë, sot (2 tetor) u shënua një tjetër viktimë, i vrarë me armë zjarri. Eri Zefi, 34 vjeç u gjet i vdekur në një kanal kullimi nga kalimtarë të rastit i mbuluar me gjak. Dyshohet se hakmarrja ka çuar në ekzekutimin e të riut, e më pas e kanë hedhur në kanal për të fshehur gjurmët e vrasjes.



