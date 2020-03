BILD citon Merkel: 60-70% e njerëzve do të preken nga koronavirusi

Ju sugjerojme



Bëni LIKE faqen zyrtare në Facebook mapo.al

Tabloidi i njohur Gjerman BILD shkruan në një artikull se 60-70% e gjermanëve do të preken nga koronavirusi duke iu referuar një deklarate të bërë nga kancelarja Angela Merkel. Sipas BILD, kur Merkel ia komunikoi këtë deklaratë parlamentit, grupi i deputetëve mbetën të heshtur ndërsa kancelarja mësohet se ka thënë “situata varet nga ne”.

Artikulli i plotë i “BILD”:

“60 deri në 70 përqind në Gjermani do të infektohen”

“60 deri në 70 përqind e njerëzve në Gjermani do të infektohen nga virusi korona”, tha Kancelarja Merkel (65, CDU) menjëherë pas fillimit të mbledhjes së grupit parlamentar. Në grupin parlamentar kishte heshtje, raportojnë pjesëmarrësit. Dhe ajo gjithashtu tha: “Në Corona ne po përballemi me një sfidë që nuk kemi pasur kurrë më parë. Varet vërtet nga ne. (…) Barra kryesore i takon Jens Spahn. Ai e bën atë vërtet mirë. Ky është gjithashtu një nxitje për të ardhmen e afërt. Sepse kriza natyrisht nuk ka mbaruar ende”.









Merkel, e cila ditët e kaluara ishte informuar vazhdimisht nga Ministri i Shëndetësisë Jens Spahn (39, CDU) dhe mbi të gjitha nga Ministri i saj i Kancelarisë Helge Braun (47, CDU), një doktorant dhe profesor nderi, kishte theksuar se edhe më shumë ngjarje do të duhej të anulohej për të ngadalësuar përhapjen e virusit. Gjermania padyshim do të vazhdojë të luftojë me virusin për një kohë të gjatë, kështu që tani është e rëndësishme që faza e ngjitjes dhe përhapjes të mos fitojë shpejtësi. Kjo është mënyra e vetme që mund të merren masa shoqëruese dhe shpresojmë që të bëhen efektive. Ministri i Shëndetësisë Jens Spahn konfirmoi analizën e Kancelarit. 60 deri në 70 përqind e të infektuarve duhet të pritet – nëse nuk është e mundur të zhvillohet dhe të përdoret një vaksinë paraprakisht. Spahn, pamja e të cilit përshkruhet nga pjesëmarrësit si “i sigurt, i qartë dhe faktik”, megjithatë kishte theksuar se 80 përqind e të gjithë personave të infektuar do të kalonin përmes epidemisë me pothuajse asnjë simptomë.

Kursi i sëmundjes është veçanërisht problematik për njerëzit mbi moshën 65 vjeç, të cilët duhet të mendojnë për kursin ndonjëherë të vështirë dhe trajtimin intensiv mjekësor. Sipas Spahn, 28,000 shtretër janë në dispozicion për këtë. Tani është çështje e mbajtjes së sistemit të shëndetit dhe jetës shoqërore të qëndrueshme, tha Spahn.

Shefi i CDU Annegret Kramp-Karrenbauer (57, CDU) u përgjigj indirekt në fjalimin e saj në konventën e ardhshme të partisë federale CDU për zgjedhjen e një kryetari të ri. Një anulim i mundshëm nuk është një vendim i lehtë, pasi bëhet fjalë për konkurs të hapur në parti. Shtëpia Adenauer po planifikon kongresin e partisë (25 Prill në Messe Berlin) në koordinim të ngushtë me autoritetet e sigurisë dhe shëndetit dhe gjithashtu dëshiron të sigurojë dispozita për “kontigjentin”. Megjithatë, ajo nuk tha saktësisht se si mund të dukej kjo. Një shtyrje e kongresit të partisë konsiderohet e mundshme brenda Unionit. Zyrtarisht, aktualisht nuk ka asnjë informacion për këtë.

Etiketa: Angela Merkel