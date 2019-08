Bill Gates do zbehë rrezet e diellit për të ndaluar ngrohjen globale

Ju sugjerojme

A mund ta shpëtojë Tokën zbehja e rrezeve të diellit? Bill Gates dëshiron të spërkasë miliona ton pluhur në stratosferë për të ndaluar ngrohjen globale…, por kritikët kanë frikë se kjo gjë mund të shkaktojë fatkeqësi.

Plani duket si një triller shkencor, por realisht mund të bëhet fakt brenda një dekade; çdo ditë më shumë se 800 avionë gjigantë do të ngrinin miliona ton pluhur në një lartësi prej 12 milje mbi sipërfaqen e Tokës dhe më pas do i spërkatnin shumë lart, rreth stratosferës.

Në teori, pluhuri i ajrit do të krijonte një rreze dielli gjigande, duke pasqyruar disa nga rrezet e Diellit dhe nxehtësa do kthehej në hapësirë, duke zbehur ato që kalojnë në tokë. Kjo gjë do ta mbronte Tokën nga përkeqësimet e ngrohjes globale.

Projekti është duke u financuar nga miliarderi dhe themeluesi i ‘Microsoft’, Bill Gates.



Ky test fillestar prej 3 milion dollarësh, i njohur si ‘Eksperimenti i Kontrolluar i Stratosferik’ (SCoPEx) do të përdorte një tullumbace shkencore me lartësi të lartë (në foto) për të ngritur rreth 2 kg pluhur karbonat kalciumi, madhësia e një qese mielli, në atmosferën 12 milje mbi shkretëtirën e New Mexico.

Në të vërtetë, planet janë aq të avancuara sa eksperimentet fillestare ‘të mbulimit të qiellit’ ishin menduar të fillonin muaj më parë.

SCoPEx është, sidoqoftë, në pritje, mes frikës se mund të shkaktojë një seri shkatërrimesh zinxhir, duke krijuar shkatërrim klimatik në formën e thatësirave dhe uraganeve serioze, si dhe të sjellë vdekjen e miliona njerëzve në të gjithë botën.



