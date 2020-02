Bio Ti – Një ndjesi ekskluzive

Ju sugjerojme

Natyralisht bukur! Sepse natyra i ka vetë të gjitha përgjigjiet.

Kujdesi i vazhdueshem per lekuren eshte i domosdoshem. Maskat ushqyese dhe hidratuese per mirembajtjen dhe rigjenerimin e lekures mund te realizohen me produkte teresisht organike ne kushtet e shtepise. Cfare ofrohet ne Bio Ti jane komoditeti dhe sherbimi nga duart e estetistes profesioniste.









Trajtimet Bio Ti fokusohen tek ushqimi natural i bukurise. Maskat me produkte organike si mjalte, qumesht, avokado, leng orizi, veze, tershere, maja birre, etj te pershtatura sipas tipit te lekures, ashtu sic ushqeheni nga brenda mund te japin rezultate shume të mira për hidratimin dhe rigjenerimin e lekures edhe nga jashte.

Trajtimet Bio Ti kryejne Pastrim, Ushqim, Masazh. Pastrimi i thelle me avull behet me kamomil, caj jeshil ose mente. Maskat ushqyese, hidratuese dhe perkedhelese bejne qe lekura te shkelqeje dhe perfundojne me masazhin fantastik me vaj argani, shege, karrote, gjalpe shea, tea tree, etj, ne varesi te tipit te lekures. Te gjitha trajtimet kane mjalte, ne skrub ose ne maske.

