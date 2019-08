Ju sugjerojme

Biznesmeni shqiptar, Elton Ilirjani u bë i njohur për publikun shqiptar kur deklaroi hapur se i pëlqenin meshkujt.

I rikthyer së fundmi në Tiranë ai ka publikuar foto në të cilat shfaqet me ‘makeup’ dhe i lyer me buzëkuq.



“Tirana mood”, ka shkruar ai në një foto ndërkohë që në foton tjetrën shkruan: “Shqipëria ka nevojë për më shumë njerëz mendjehapur. Jo silikon dhe lugina me injorancë. Po bëhet gjithnjë e më shëmtuar”.



