Bllokohen 10 makina luksoze në Durrës

Policia e Durrësit ka bllokuar dhjetë makina luksoze, të cilat janë konstatuar se kishin probleme me dokumentacionin gjatë kontrolleve të bëra prej natës së mbrëmshme.

Makinat janë bllokuar dhe po u bëhen verifikimet e dokumentacionit. Nëse rast se do të konfirmohet se i përkasin shtetasve të inkriminuar ose probleme të tjera me dokumentacionin ndaj tyre do të fillojë procedura e sekuestrimit.









Gjatë orëve të fundit policia ka kryer disa aksione në qytete të ndryshme të vendit për të verifikuar makinat luksoze.

Ndërkohë, është njoftuar bllokimi i makinave të blinduara të tre eksponentëve të rrezikshëm si Dashamir Gjoka, Durim Bami, Landi Murremi dhe Saimir Taullau.

