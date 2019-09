Bllokohen dy kontenierë në Durrës, dyshohen me kokainë

Ju sugjerojme

Dy kontenierë janë bllokuar në Portin e Durrësit pasi dyshohen me kokainë. Ka qenë një informacion nga policia greke që ka orientuar autoritetet shqiptare. Mësohet se 2 kontenierët dolën nga Porti i Pireut më 14 shtator dhe kanë arritur në Durrës më 17 shtator. Nga 17 shtatori dy kontenierët janë mbajtur nën vëzhgim. Në 20 shtator 2019, tre persona iu afruan një konteineri në Durrës.

100 kontenierë u kontrolluan në Greqi, ku janë zbuluar për 500 kg kokainë. Mësohet se ditën e nesërme do të hapen edhe dy kontenierët në Portin e Durrësit. Deri tani Policia shqiptare ka arrestuar një person, ndrsa tre të tjerë janë në kërkim.

Në mars të 2018-ës u zbuluan në Portin e Durrësit 613 kilogramë kokainë të ardhur nga Kolumbia, sasia më e madhe e kokainës e kapur ndonjëherë në vendin tonë me vlerë 180 mln euro. Lënda narkotike ishte fshehur në një kontenier të ngarkuar me banane të porositura nga “Arbri Garden”, në pronësi të biznesmenit Arbër Çekaj. Ky i fundit u ekstradua pak ditë më parë nga Gjermania dhe do të përballet me akuzat e drejtësisë shqiptare.

Pas sekuestrimit të drogës në magazinat e “Arbri Garden” në Maminas, Arbër Çekaj arriti t’i shpëtojë policisë shqiptare, duke u larguar menjëherë në drejtim të Gjermanisë, ku edhe u prangos disa muaj më pas.

Etiketa: Arbër Çekaj