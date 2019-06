BMW-ja me 170 km/h, shoferi i dehur, detaje nga aksidenti te TEG-u

Ju sugjerojme

Mapo zbardh detaje të reja nga aksidenti tragjik që ndodhi orët e para të mëngjesit të sotëm në rrethrrotullimin pranë TEG-ut, ku humbën jetën tre anëtarë të një familje.

Mësohet se makina ka qenë duke udhëtuar me të paktën 170 km/h. Shoferi ka rezultuar se ka qenë nën efektin e alkoolit. Makina tip BMW vinte me shpejtësi nga Elbasani dhe në momentin e mbërritjes te rrethrrotullimi i TEG-ut ka dalë nga rruga dhe është përplasur me bordurën anësore. Si pasojë e goditjes së fortë, automjeti bën disa rrotullime në rrugë, duke iu marrë jetën në vend burrë e grua, Bardhok dhe Valentina Bibaj si dhe vajzës së tyre Florida Bibaj. Vdekje klinike ka pësuar vajza tjetër Anxhelina Bibaj. Edhe drejtuesi i automjetit, Artlint Aliu ndodhet në gjendje kritike për jetën.

Familja me katër anëtarë kthehej nga festa e ditëlindjes së njërës prej vajzave në një restorant pranë Elbasanit. Aksidenti fatal ndodhi rreth orës 03:00 të mëngjesit të sotëm.

Etiketa: aksidenti te TEG-u