“Bomba” Tayna shpalos linjat perfekte për ndjekësit

Është reperja më e preferuar në Shqipëri dhe jashtë saj. Në “Instagram” numëron gati 1 milionë ndjekës, e më këto të fundit, Tayna preferon të mbajë raport të këndshëm.

Përveç projekteve muzikore që publikon, nuk lë pas fotot nga jeta personale, në veçanti ato provokuese.

Së fundmi, në “Instagram” reperja nga Kosova ka postuar foto nga Budva, e cila shihet me bikini pranë makinës luksoze “Mercedes Benz”. Duket një “bombë” e vërtetë me linja perfekte. Sëshpejti Tayna do të lançojë këngën e re që pritet të jetë një klip mjaft veror i realizuar në Mal të Zi.

