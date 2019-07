Bombaj flet për bukurinë e vërtetë, por dikush i përmendi hundën

View this post on Instagram

Asnjeri prej nesh nuk eshte perfekt, as nga jashte e as nga brenda! Por, nese duam te jemi te bukur, duhet tja fillojme nga brenda jashte, dhe sa me shume i rregullon ato brenda, aq me pak te mbeten per te rregulluar nga jashte, dhe madje edhe ato qe te mbeten, fillojne e te pelqejne, sepse ne fund ke kuptuar qe JE TI, NJE E VETME NE GJITHE RRUZULLIN TOKESOR. Por mbi te gjitha, me duhet te pohoj se mua hunda ime me duket dhe e bukur, pa dashur te merzis njeri dmth 😂